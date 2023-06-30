Вбивають один одного: у Херсонській області російські військові підриваються на власних мінах

Російські військові вбивають один одного на полі бою. У Сергіївці Херсонської області солдати РФ підірвалися на власних мінах, залишених попередньою ротацією.

Про це у вечірньому зведенні за 30 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що після проведення чергової ротації на позиціях з 15 червня дотепер в одному з підрозділів 5 армії Східного воєнного округу підірвалося до 10 військових РФ на цих мінах.

Сергіївка Херсонської області на карті

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Зокрема, у Новопскові Луганської області російські окупанти завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку облаштовують під польовий госпіталь.

Новопсков Луганської області на карті

У Генштабі повідомляють, що авіація Сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та ще одного по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вдарили по шести районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, трьох складах боєприпасів, 24 артилерійських засобах на вогневих позиціях та станції РЕБ окупантів.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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