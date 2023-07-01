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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Залишиться Запоріжжям: Нацкомісія передумала перейменовувати місто

Залишиться Запоріжжям: Нацкомісія передумала перейменовувати місто
Фото: УНІАН

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам держмови. Тепер з зазначеного списку виключено місто Запоріжжя, рішення про перейменування якого викликало чималий резонанс у суспільстві.

Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови на офіційному сайті. Комісія затвердила доповнення до свого рішення від 22 червня.

Зокрема, там міститься новий перелік сіл, селищ, міст, які рекомендується перейменувати. Він майже вп’ятеро коротший від попереднього, а міста Запоріжжя там більше немає.

У списку залишилося лише 10 міст. Серед них – Бровари, Сєвєродонецьк, Два Первомайська, Первомайський, Южноукраїнськ, Кришталевий, Південне, Боково-Кришталеве, Сорокине.

Раніше місто Запоріжжя могли перейменувати, згідно з рекомендацією Нацкомісії зі стандартів державної мови, яка внесла місто до переліку тих назв населених пунктів, які не відповідають лексичним нормам української мови. Загалом у списку було 1,4 тис. найменувань.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що має бути скасовано скандальне рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування населених пунктів, зокрема, міста Запоріжжя.

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Війна в Україні, Запоріжжя, Запорізька область, Українська мова
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