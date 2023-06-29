Решение о переименовании Запорожья должно быть отменено — Лисовой
Скандальная рекомендация Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в частности, города Запорожье должна быть отменена.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. По его словам, Нацкомиссия вышла за пределы своих полномочий, потому что вопрос запрета пропаганды российской политики в Украине возложен на другие органы, согласно действующему законодательству.
В частности, функциями Нацкомиссии является формирование и обнародование перечня населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка, а также рекомендациями о согласовании названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.
— Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень красн- или черв-? Ок, переименовать. А есть ли там на самом деле историческая связь с коммунистами, никто не изучал (собственно, это не задача комиссии). Это решение должно быть отменено и наработано новое — компетентными и уполномоченными органами, — считает украинский министр.
Национальная комиссия по стандартам государственного языка настаивает на переименовании Запорожья. Город внесли в перечень тех названий поселков и городов, которые не соответствуют лексическим нормам украинского языка. Всего этот список насчитывает около 1,4 тыс. названий.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко