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Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Решение о переименовании Запорожья должно быть отменено — Лисовой

Решение о переименовании Запорожья должно быть отменено — Лисовой
Фото: УНИАН

Скандальная рекомендация Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов, в частности, города Запорожье должна быть отменена.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. По его словам, Нацкомиссия вышла за пределы своих полномочий, потому что вопрос запрета пропаганды российской политики в Украине возложен на другие органы, согласно действующему законодательству.

В частности, функциями Нацкомиссии является формирование и обнародование перечня населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка, а также рекомендациями о согласовании названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.

— Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень красн- или черв-? Ок, переименовать. А есть ли там на самом деле историческая связь с коммунистами, никто не изучал (собственно, это не задача комиссии). Это решение должно быть отменено и наработано новое — компетентными и уполномоченными органами, — считает украинский министр.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка настаивает на переименовании Запорожья. Город внесли в перечень тех названий поселков и городов, которые не соответствуют лексическим нормам украинского языка. Всего этот список насчитывает около 1,4 тыс. названий.

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Война в Украине, Запорожье, Запорожская область, Оксен Лісовий, Українська мова
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