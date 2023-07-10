Помощь от ООН и ЮНИСЕФ: кто из украинцев может получить выплаты в 2023 году

С начала полномасштабной войны миллионы украинцев вынуждены были бежать от войны. Кто-то переехал в более безопасные регионы Украины, другие — направились за границу.

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек. Поэтому и украинская власть, и международные организации начали поддерживать и помогать ВПО, предоставляя им разнообразную помощь.

Помощь включала преимущественно денежные выплаты и гуманитарную поддержку.

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Хотя большинство международных организаций остановили прием заявок на помощь, некоторые украинцы все же смогут получить денежные выплаты в 2023 году.

Кто сможет получить финансовую поддержку от ООН и ЮНИСЕФ в 2023, читайте в нашем материале.

Помощь от ЮНИСЕФ

Программа денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно — это дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

Многодетным семьям выплачивали пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пять человек.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо было заполнить анкету на сайте ЮНИСЕФ и отправить ее, следуя инструкциям.

Регистрация на программу денежной помощи совместно от ЮНИСЕФ была приостановлена 14 августа 2022 года.

— Это необходимо для обработки заявок и выплаты семьям, которые соответствуют критериям программы, подали заявки после 15 июня и еще не получили помощь, — объясняют в организации.

На горячей линии ЮНИСЕФ сообщили, что сейчас фонд выплачивает деньги тем семьям, которые подали заявки до 14 августа 2022 года. Дело в том, что сейчас организация занимается проверкой данных и заявок, присланных украинцами в 2022 году (то есть до приостановления приема заявок).

Соответственно, если вы подали заявку на помощь от ЮНИСЕФ, но до сих пор не получили выплаты, в 2023 году деньги должны вам зачислиться на счет, который вы отмечали при регистрации в программе.

Выплаты от ООН

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания своей помощи, в частности денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий.

Программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавшие от военных действий и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту, который является партнером УВКБ ООН.

Итак, для подачи заявления вам необходимо обратиться в пункты регистрации в своем городе или области. Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.

Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 грн (на одного человека). Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.

Подробнее об условиях получения денег от ООН, читайте здесь.

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