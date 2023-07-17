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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Спека до +37 та зниження температури: прогноз погоди на тиждень

Спека до +37 та зниження температури: прогноз погоди на тиждень
Фото: Getty Images

Короткочасні дощі з грозами, які спостерігаються у понеділок, 17 липня, у західних та Житомирській областях, завтра, 18 липня, поширяться на більшій частині території України, попереджають в Укргідрометцентрі.

У вівторок також можливі град та шквали до 15-20 м/с у центральних, більшості східних і південних регіонах.

В середу, 19 липня, дощі з грозами очікуються вночі на Півдні та Сході країни, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті. На решті територій – без опадів.

Температура повітря у понеділок та вівторок вночі +15 +23, вдень +28 +34, 18 липня на Півдні – до +37.

Завтра у східних, а 19 липня також у північних та західних областях – до +23 +30, тобто у середу зниження температури на 3-6 градусів.

У четвер, 20 липня, короткочасні дощі з грозами прогнозують майже на всій території країни, окрім Сходу.

Температура вночі +17 +15, вдень переважно +23 +25, у південних областях – до +32 градусів.

У п’ятницю, 21 липня, дощитиме лише на Заході. Нічна температура становитиме +17 +15, вдень в межах +26 +28, на Півдні на три-чотири градуси вище.

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Джерело: Укргідрометцентр
Погода, Погода в Україні, Прогноз погоди, Спека
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