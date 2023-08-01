Как и когда передавать показатели счетчика электроэнергии – список городов

Сегодня существуют различные способы передать показатели счетчика. Это можно сделать лично, обратившись к своему поставщику, или онлайн через личный кабинет, чат-бот или просто по телефону.

Когда и как передавать показатели счетчика электроэнергии в Украине — узнавали Факты ICTV.

К какому числу нужно передать показатели

Объемы потребленной электроэнергии определяются за расчетный период — это один календарный месяц. Потребители должны представить данные:

за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут зачислены за 1 число).

Если показатели счетчика света передать позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.

Как подать показатели жителям Киева и области

Жители Киева могут передать показатели в ДТЭК:

в личном кабинете на сайте ;

; позвонив в колл-центр по контактам ;

; через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).

Или позвонив в колл-центр Киевоблэнерго по номеру (044) 459-07-40. Для передачи информации нужно выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показания счетчика.

Также можно отправить смс на номер (067) 239-7-238. Формат сообщения должен выглядеть так:

Лицевой счет — пробел — показатель.

Еще можно передать показатели через компанию Yasno по ссылке. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели.

Жители Киевщины могут подать показатели электроэнергии:

в личном кабинет е ДТЭК Киевские региональные электросети;

е ДТЭК Киевские региональные электросети; через чат-бот в Viber и Telegram;

специальную форму на сайте;

в мобильном приложении сети онлайн (в AppStore и Google Play Market).

Как передать показатели света во Львове

Львовяне могут сделать это через Львовоблэнерго:

по электронной почте pokaz@loe.lviv.ua;

в онлайн-сервисе Персональный кабинет;

на номер 295-85-13 без соединения с оператором;

без соединения с оператором; смс-сообщением на короткий номер 5068 ;

; позвонить на номер 5068 (звонок платный);

(звонок платный); через чат-боты в Viber и Telegram.

Как передать показатели света в Одессе

Жители Одессы и области могут передать показатели через ДТЭК Одесские электросети:

в личном кабинете на сайте ;

; позвонив в колл-центр по контактам ;

; через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger);

в мобильном приложении Line of Light (Google Play Market).

Как передать показатели света в Херсоне

Это можно сделать на сайте Херсоноблэнерго:

в Личном кабинете или Без регистрации;

через чат-бот в Viber;

по телефонам: (0552) 316-316, (0552) 48-06-20, 0-800-500-629 (круглосуточно);

отправить на электронный адрес pokaz@co.ksoe.com.ua письмо;

письмо; смс-сообщение на номер 050-49-0000-4;

посетив центр обслуживания потребителей (Херсон, ул. Пестеля, 5, ул. Перекопская, 178).

Как передать показатели в Днепре

Жители Днепра и области могут передать показатели через ДТЭК Днепровские электросети:

в личном кабинете на сайте ;

; позвонив в колл-центр по контактам ;

; через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).

Еще можно передать показатели через компанию Yasno по ссылке. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели.

Как передать показатели в Харькове

Это можно сделать непосредственно на сайте АО Харьковоблэнерго с помощью специальной формы.

Также установите на смартфон мобильное приложение Харэнерго и получайте полный комплекс услуг: передача показателей, оплата, просмотр истории и квитанций, плановые и аварийные отключения, оповещения об отсутствии электроэнергии.

Также передать показатели можно в чат-боте Viber или воспользоваться аккаунтом на платформе Мой Харьков.

Как передать показатели на Закарпатье

Чтобы передать показатели электросчетчика потребители могут воспользоваться несколькими способами:

через личный кабинет на сайте Оператора системы распределения;

по телефону колл-центра 0-800-50-16-20;

на электронный адрес call-centr@zakarpat.energy ;

; смс по контактам;

с помощью чат-ботов Viber, Telegram и Facebook Messenger;

путем быстрой формы на сайте Оператора системы распределения в меню Кабинет без авторизации;

без авторизации; передать показатели контроллеру (М)РЕМ.

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