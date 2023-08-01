Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
В Кривом Роге под завалами нашли погибшую 10-летнюю девочку, произошел частичный обвал здания
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Общество
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Как и когда передавать показатели счетчика электроэнергии – список городов

Електричний лічильник
Фото: Depositphotos

Сегодня существуют различные способы передать показатели счетчика. Это можно сделать лично, обратившись к своему поставщику, или онлайн через личный кабинет, чат-бот или просто по телефону.

Когда и как передавать показатели счетчика электроэнергии в Украине — узнавали Факты ICTV.

К какому числу нужно передать показатели

Объемы потребленной электроэнергии определяются за расчетный период — это один календарный месяц. Потребители должны представить данные:

  • за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца (в этом случае данные будут зачислены за 1 число).

Если показатели счетчика света передать позже, то данные на 1 число рассчитываются по среднесуточному объему потребителя.

Как подать показатели жителям Киева и области

Жители Киева могут передать показатели в ДТЭК:

Или позвонив в колл-центр Киевоблэнерго по номеру (044) 459-07-40. Для передачи информации нужно выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показания счетчика.

Также можно отправить смс на номер (067) 239-7-238. Формат сообщения должен выглядеть так:

  • Лицевой счет — пробел — показатель.

Еще можно передать показатели через компанию Yasno по ссылке. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели.

Жители Киевщины могут подать показатели электроэнергии:

Как передать показатели света во Львове

Львовяне могут сделать это через Львовоблэнерго:

  • по электронной почте pokaz@loe.lviv.ua;
  • в онлайн-сервисе Персональный кабинет;
  • на номер 295-85-13 без соединения с оператором;
  • смс-сообщением на короткий номер 5068;
  • позвонить на номер 5068 (звонок платный);
  • через чат-боты в Viber и Telegram.

Как передать показатели света в Одессе

Жители Одессы и области могут передать показатели через ДТЭК Одесские электросети:

  • в личном кабинете на сайте;
  • позвонив в колл-центр по контактам;
  • через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger);
  • в мобильном приложении Line of Light (Google Play Market).

Как передать показатели света в Херсоне

Это можно сделать на сайте Херсоноблэнерго:

  • в Личном кабинете или Без регистрации;
  • через чат-бот в Viber;
  • по телефонам: (0552) 316-316, (0552) 48-06-20, 0-800-500-629 (круглосуточно);
  • отправить на электронный адрес pokaz@co.ksoe.com.ua письмо;
  • смс-сообщение на номер 050-49-0000-4;
  • посетив центр обслуживания потребителей (Херсон, ул. Пестеля, 5, ул. Перекопская, 178).

Как передать показатели в Днепре

Жители Днепра и области могут передать показатели через ДТЭК Днепровские электросети:

  • в личном кабинете на сайте;
  • позвонив в колл-центр по контактам;
  • через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Mеssenger).

Еще можно передать показатели через компанию Yasno по ссылке. Необходимо лишь указать свой лицевой счет и ввести показатели.

Как передать показатели в Харькове

Это можно сделать непосредственно на сайте АО Харьковоблэнерго с помощью специальной формы.

Также установите на смартфон мобильное приложение Харэнерго и получайте полный комплекс услуг: передача показателей, оплата, просмотр истории и квитанций, плановые и аварийные отключения, оповещения об отсутствии электроэнергии.

Также передать показатели можно в чат-боте Viber или воспользоваться аккаунтом на платформе Мой Харьков.

Как передать показатели на Закарпатье

Чтобы передать показатели электросчетчика потребители могут воспользоваться несколькими способами:

Читайте также
Как передать показатели счетчика в Нафтогаз — инструкция
газовий лічильник

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 31.07.2023
deepstatemap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Как и когда передавать показатели счетчика электроэнергии – список городов
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Документи, довідки
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (01.08.2023)
Как и когда передавать показатели счетчика электроэнергии – список городов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (31.07.2023)
Как и когда передавать показатели счетчика электроэнергии – список городов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (31.07.2023)
Как и когда передавать показатели счетчика электроэнергии – список городов
Снаряд упал возле авто: начальник Херсонской ГВА об обстреле РФ и спасении жизни жителя Херсона
обстріл Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь