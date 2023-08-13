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Общество
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Полтора года в укрытии: 16-летняя Илона о жизни в оккупации и как удалось спастись

Полтора года в укрытии: 16-летняя Илона о жизни в оккупации и как удалось спастись

Осиротевшие 16-летняя Илона и ее брат полтора года просидели в укрытии на оккупированных территориях, чтобы избежать депортации в Россию. Сейчас им наконец удалось спастись и добраться до Киева.

— В оккупации никакого пин-понга не было, там даже дети в футбол не играют. На стадионах. Как, например, на Энергии, у нас есть стадион Энергия в Новой Каховке и на нем больше уже никто не играет, — говорит девушка.

Также она рассказала, на какие ухищрения идут оккупанты, чтобы украинцы получали российские паспорта:

— Нам говорили, что без российского паспорта ничего делать не будут. И они говорят, что лекарства все, если бы был российский паспорт, то были бы бесплатными, а так, поскольку у нас украинский — они все платные.

Илона делится, что с самого начала войны она хотела, чтобы пришли украинские солдаты за ними.

— А вот пришла я сама. И все. Вижу первого украинского солдата — и я начинаю плакать. И он спрашивает: “Почему ты плачешь?” — а я говорю: “Потому что я в Украине!” — рассказывает девушка.

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Кроме того, основатель Save Ukraine Николай Кулеба говорит, что вернуть ребенка-сироту гораздо труднее, потому что россияне назначают им “законного” представителя, так называемого опекуна, вместо того, который был по закону на контролируемой Украиной территории.

— После захвата и похищения ребенка они назначают опекуна или помещают ребенка в приемную семью. После этого уже никакие договоренности работать не могут и этого ребенка забрать очень складно, — рассказывает он.

Источник: Настоящее Время

Фото: скрин с видео

Война в Украине, Російська агресія, сирота, Херсонская область
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