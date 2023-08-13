Півтора року в укритті: 16-річна Ілона про життя в окупації та як вдалося врятуватися

Осиротілі 16-річна Ілона та її брат півтора року просиділи в укритті на окупованих територіях, щоб уникнути депортації до Росії. Нині їм нарешті вдалося врятуватися і дістатися до Києва.

– В окупації ніякого пін-понгу не було, там навіть діти у футбол не грають. На стадіонах. Як, наприклад, на Енергії, у нас є стадіон Енергія у Новій Каховці і на ньому більше вже ніхто не грає, – каже дівчина.

Також вона розповіла, на які хитрощі йшли окупанти, щоб українці отримали російські паспорти:

– Нам говорили, що без російського паспорта нічого робити не будуть. І вони кажуть, що ліки всі, якби був російський паспорт, то були б безкоштовними, а так, оскільки в нас український (паспорт, – Ред.) – вони всі платні.

Ілона ділиться, що від самого початку війни вона хотіла, щоб прийшли українські солдати за ними.

– А ось прийшла я сама. І все. Бачу першого українського солдата – і я починаю плакати. І він запитує: “Чому ти плачеш?” – а я кажу: “Тому що я в Україні!” – розповідає дівчина.

Крім того, засновник Save Ukraine Микола Кулеба каже, що повернути дитину-сироту набагато важче, бо росіяни призначають їм “законного” представника, так званого опікуна, замість того, який був за законом на контрольованій Україною території.

– Після захоплення і викрадення дитини вони призначають опікуна або поміщають дитину в прийомну сім’ю. Після цього вже ніякі домовленості працювати не можуть і цю дитину забрати дуже складно, – розповідає він.

Джерело: Настоящее Время

Фото: скрін з відео

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