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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

2,4 млн українців виїхали і не повернулися з початку великої війни – Опендатабот

українські біженці в Польщі
Фото: Depositphotos

З 24 лютого 2022 року різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, становить 2,7 млн осіб. Причому більша частина – а це 2,4 млн – українці, решта – іноземці.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних Опендатабот.

Там зауважують, що інформація, отримана від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, суттєво відрізняється від даних ООН, де кажуть про 6,24 млн наших біженців.

Загалом ситуація з біженцями покращилася. За шість місяців 2023 року з України виїхали 8,2 млн громадян, а повернулися додому 7,97 млн. Тобто різниця лише 230 тис., що майже в 11 разів менше за показник першого півріччя 2022-го.

Тоді через повномасштабне вторгнення країну залишило на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало.

Скільки українців виїхали

Окрім того, за останні пів року іноземців в Україну прибуло більше, ніж виїхало – на 12,2 тис. осіб. І така тенденція спостерігається з лютого 2023 року.

З січня 2022-го до червня 2023 року український кордон перетнули 50 млн разів, з яких 26,36 млн осіб – на виїзд, і 23,66 млн – на в’їзд.

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Джерело: Опендатабот

Біженці, Війна в Україні, Держприкордонслужба, ООН, Російська агресія
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