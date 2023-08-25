70% объектов ЖКХ уже готовы к отопительному сезону — Кубраков

Глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что до 1 октября 2023 года Украина планирует полностью завершить подготовку к отопительному сезону.

Об этом говорится на сайте пресс-службы министерства.

— По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовность объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования. К 1 октября ожидаем 100% готовность, — сказал Кубраков.

По словам министра, тепловая часть в практически всех ТЭЦ уже восстановлена, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования для достижения соответствующего уровня готовности к началу отопительного сезона.

Отмечается, что во время проведения Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/24 года представители Укрэнерго, Центрэнерго, ДТЭК, Укргидроэнерго, начальники Сумской, Запорожской и Черниговской областных военных администраций обсудили ход подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, восстановление объектов электрической и тепловой генерации и защиту критической инфраструктуры.

Напомним, Украина в течение трех последних дней обращается к западным странам с запросом об аварийной помощи.

Также в Укрэнерго призывают граждан быть готовыми к различным сценариям зимой и запастись генераторами и топливом заблаговременно.

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