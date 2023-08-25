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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

70% об’єктів ЖКГ вже готові до опалювального сезону – Кубраков

ТЕС
Фото: УНІАН

Голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомив, що до 1 жовтня 2023 року Україна планує повністю завершити підготовку до опалювального сезону. 

Про це йдеться на сайті пресслужби міністерства.

– Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ. Продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність, – сказав Кубраков.

За словами міністра, теплова частина в практично усіх ТЕЦ вже відновлена, продовжуються планові роботи з ремонту генерувального обладнання для досягнення відповідного рівня готовності до початку опалювального сезону.

Зазначається, що під час проведення Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року представники Укренерго, Центренерго, ДТЕК, Укргідроенерго, начальники Сумської, Запорізької та Чернігівської обласних військових адміністрацій обговорили хід підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення обʼєктів електричної та теплової генерації та захист критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Україна протягом трьох останніх днів звертається до західних країн із запитом про аварійну допомогу.

Також в Укренерго закликають громадян бути готовими до різних сценаріїв взимку та запастися генераторами й паливом завчасно.

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70% об’єктів ЖКГ вже готові до опалювального сезону – Кубраков

Олександр Кубраков, Опалювальний сезон, Російська агресія, ТЕС
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