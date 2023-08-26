Российские блогеры критикуют командование из-за значительных потерь РФ в Херсонской области — ISW

На временно оккупированной территории Херсонской области российские войска на одном из островов в дельте Днепра имеют проблемы с поставками техники и несут значительные потери.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW). В отчете говорится, что украинские защитники накрывают россиян плотным артиллерийским огнем.

Эксперты обратили внимание, что российские блогеры распространили жалобу якобы военных 205 отдельной мотострелковой бригады (49 общевойсковой армии Южного военного округа). Там утверждают, что на острове на Херсонском направлении под атаками ВСУ оккупанты несут потери, а командиры игнорируют указания личного состава.

Один из российских командиров пытался эвакуировать подразделение с острова, но военное командование РФ остановило эвакуацию. Старшие командиры его отослали, а также уволили двух других командиров, которые поддержали уход прокремлевских солдат.

Российские блогеры начали выражать недовольство военным командованием, которое не может решить циклические проблемы оккупантов в Херсонской области. Среди них — отсутствие снабжения и атаки под сильным артиллерийским огнем.

Аналитики обратили внимание на тот факт, что в июне так военное командование России критиковали за аналогичные неудачи в боях у Антоновского моста.

Источник: ISW

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