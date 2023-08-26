РФ хоче створити буферну зону навколо Луганської області: де окупанти можуть посилити наступ
Найімовірніше, Російська Федерація збирається посилити наступ військ на Куп’янському та Лиманському напрямках протягом наступних двох місяців. Окупанти мають наміри створити буферну зону навколо Луганської області.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії. Іноземні розвідники дізналися, що контрнаступ ЗСУ спричинив тиск на російські сили в Бахмуті та на південному напрямку фронту в Україні.
Проте західне угруповання російських військ продовжує невеликі атаки на ділянці фронту Куп’янськ – Лиман. Україна поступово повертає позиції на Півдні, тому Росія намагається відновити ініціативу та повернутися до наступу на оперативному рівні.
– Куп’янськ – Лиман є одним із потенційних напрямків, – вважають у британській розвідці.
У Міноборони Британії переконані, що Росія фактично може збільшити наступ протягом наступних двох місяців. Ймовірною ціллю Москви може стати просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.
Джерело: Міноборони Британії