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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ хоче створити буферну зону навколо Луганської області: де окупанти можуть посилити наступ

РФ хоче створити буферну зону навколо Луганської області: де окупанти можуть посилити наступ
Фото: Генштаб ЗСУ

Найімовірніше, Російська Федерація збирається посилити наступ військ на Куп’янському та Лиманському напрямках протягом наступних двох місяців. Окупанти мають наміри створити буферну зону навколо Луганської області.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії. Іноземні розвідники дізналися, що контрнаступ ЗСУ спричинив тиск на російські сили в Бахмуті та на південному напрямку фронту в Україні.

Проте західне угруповання російських військ продовжує невеликі атаки на ділянці фронту Куп’янськ – Лиман. Україна поступово повертає позиції на Півдні, тому Росія намагається відновити ініціативу та повернутися до наступу на оперативному рівні.

– Куп’янськ – Лиман є одним із потенційних напрямків, – вважають у британській розвідці.

У Міноборони Британії переконані, що Росія фактично може збільшити наступ протягом наступних двох місяців. Ймовірною ціллю Москви може стати просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області.

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Джерело: Міноборони Британії

Війна в Україні, Велика Британія, Куп'янськ, Лиман, Луганська область, Розвідка, Росія, Харківська область
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