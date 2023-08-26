Російські блогери критикують командування через значні втрати РФ у Херсонській області – ISW

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські війська на одному з островів у дельті Дніпра мають проблеми з постачанням техніки та зазнають значних втрат.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У звіті йдеться, що українські захисники накривають росіян щільним артилерійським вогнем.

Експерти звернули увагу, що російські блогери розповсюдили скаргу нібито військових 205 окремої мотострілецької бригади (49 загальновійськової армії Південного військового округу). Там стверджують, що на острові на Херсонському напрямку під атаками ЗСУ окупанти зазнають втрат, а командири ігнорують вказівки особового складу.

Один з російських командирів намагався евакуювати підрозділ з острова, але військове командування РФ зупинило евакуацію. Старші командири його відіслали, а також звільнили двох інших командирів, які підтримали відхід прокремлівських солдатів.

Російські блогери почали висловлювати невдоволення військовим командуванням, яке не може вирішити циклічні проблеми окупантів у Херсонській області. Серед них – відсутність постачання та атаки під сильним артилерійським вогнем.

Аналітики звернули увагу на той факт, що у червні так військове командування Росії критикували за аналогічні невдачі в боях біля Антонівського мосту.

Джерело: ISW

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