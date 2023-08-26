Счастье всегда со мной: Буданов заявил, что жена живет с ним в кабинете
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его жена Марианна живет сейчас вместе с ним в кабинете.
Об этом он заявил в интервью украинским журналистам. Руководитель разведки вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ на один из праздников подарил жене бумажный цветок, сделанный из стикеров.
По его словам, тогда он не смог купить настоящие цветы, а тем более было не до них из-за событий, которые происходили после 24 февраля 2022 года.
— Все, что смог в тот момент, — вспомнил Кирилл Буданов.
В ответ на вопрос журналистки, романтический ли он человек, руководитель разведки отметил, что об этом нужно спрашивать его жену.
Он отметил в ответ на вопрос, есть ли время на какие-то простые моменты человеческого счастья, что его счастье всегда рядом с ним.
— Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете 24 на 7. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас…, — отметил Буданов.
В то же время он обратил внимание, что его жена Марианна не работает в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.