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Юлия Захарченко, редактор ленты

Счастье всегда со мной: Буданов заявил, что жена живет с ним в кабинете

Счастье всегда со мной: Буданов заявил, что жена живет с ним в кабинете
Фото: Минобороны

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его жена Марианна живет сейчас вместе с ним в кабинете.

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам. Руководитель разведки вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ на один из праздников подарил жене бумажный цветок, сделанный из стикеров.

По его словам, тогда он не смог купить настоящие цветы, а тем более было не до них из-за событий, которые происходили после 24 февраля 2022 года.

— Все, что смог в тот момент, — вспомнил Кирилл Буданов.

В ответ на вопрос журналистки, романтический ли он человек, руководитель разведки отметил, что об этом нужно спрашивать его жену.

Он отметил в ответ на вопрос, есть ли время на какие-то простые моменты человеческого счастья, что его счастье всегда рядом с ним.

— Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете 24 на 7. Раньше я шел на работу и возвращался, а сейчас…, — отметил Буданов.

В то же время он обратил внимание, что его жена Марианна не работает в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Кирилл Буданов, Міноборони України, Одруження, Разведка
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