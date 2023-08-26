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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Щастя завжди зі мною: Буданов заявив, що дружина живе з ним у кабінеті

Щастя завжди зі мною: Буданов заявив, що дружина живе з ним у кабінеті
Фото: Міноборони

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна мешкає зараз разом з ним у кабінеті.

Про це він заявив в інтерв’ю українським журналістам. Керівник розвідки пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ на одне зі свят подарував дружині паперову квітку, зроблену зі стікерів.

За його словами, тоді він не зміг купити справжні квіти, а тим паче було не до них через події, які відбувалися після 24 лютого 2022 року.

– Все, на що спромігся у той момент, – пригадав Кирило Буданов.

У відповідь на запитання журналістки, чи романтична він людина, керівник розвідки зазначив, що про це потрібно запитувати його дружину.

Він зазначив у відповідь на питання, чи є час на якісь прості моменти людського щастя, що його щастя завжди поруч з ним.

– Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті 24 на 7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз…, – зазначив Буданов.

Водночас він звернув увагу, що його дружина Маріанна не працює в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Кирило Буданов, Міноборони України, Одруження, Розвідка
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