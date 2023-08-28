Грозові дощі та поступове зниження температури: прогноз погоди на тиждень

Протягом поточного тижня, 29 серпня – 1 вересня, у більшості областей України пройдуть грозові дощі, а температура повітря поступово знижуватиметься.

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 29 серпня, переважатиме суха погода, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень можливі короткочасні дощі з грозами.

Нічна температура становитиме +15 +21, на Півдні – до +25, а вдень +30…+35, на Сході та у північно-східних регіонах прохолодніше – в межах +24…+29.

У середу та четвер, 30 та 31 серпня, на Заході місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с. З середи очікується також поступове зниження температури до +12…+17 вночі, а вдень – до +18…+24.

На решті території переважно без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях подекуди невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі +16…+22, вдень – до +26…+32 градусів.

У п’ятницю, 1 вересня, короткочасні дощі, місцями грози, лише у південно-східній частині, у Харківській області та на крайньому заході країни без опадів.

Температура у західних областях вночі +10…+16, вдень – до +26.

На решті території вночі +14…+20, вдень +29…+34, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях +23…+28 градусів.

Напередодні, 27 серпня, у Києві за добу зафіксовано три температурних рекорди.

Ніч на неділю у столиці стала найтеплішою, перевищивши попередній рекорд 2022 року на 0,8°С, вдень температура піднялися до +33,3°С, повторивши рекорд 1943 року, а середньодобова температура виявилась найвищою за час проведення спостережень, сягнувши +26,9°С. Це на 2,3°С перевищило рекордний показник 2022 року, а кліматичну норму – на 8,0°С.

Джерело : Укргідрометцентр

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