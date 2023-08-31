Рекордна спека вибила енергетиків з графіку підготовки до опалювального сезону – Коваленко

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що уже кілька днів поспіль в Україні споживання електроенергії перевищує попередній показник, встановлюючи нові рекорди.

Причина цього – рекордно високі температури повітря, які вибили енергетиків з графіків ремонтів обладнання та підготовки до опалювального сезону.

– Через це колегам доводиться виводити ті енергоблоки електростанцій, які були відправлені у ремонт, щоб готуватися до опалювального періоду. І це при тому, що в частині областей сталися аварійні відключення через негоду, і вони не користувалися електроенергією, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Аби покрити споживання, що зростає, Україна бере аварійну допомогу з енергетичних систем сусідніх країн, зокрема Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.

За словами Коваленка, нині імпорт електроенергії – чи не єдина можливість витримати й не відключати споживачів.

– І хоч сьогодні-завтра за прогнозами – останні спекотні дні, попередній тиждень все ж трохи вибив енергетиків із графіків ремонтів до осінньо-зимового періоду. Я дуже сподіваюся, що надалі ми всі будемо більш свідомо ставитися до ситуації й, економлячи, дамо енергосистемі шанс на відновлення, – додав керівник компанії.

Нагадаємо, голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький у коментарі Фактам ICTV розповів, що станом на початок серпня ремонтні бригади відновили 70-80% електромереж.

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