Рекордна спека вибила енергетиків з графіку підготовки до опалювального сезону – Коваленко
Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що уже кілька днів поспіль в Україні споживання електроенергії перевищує попередній показник, встановлюючи нові рекорди.
Причина цього – рекордно високі температури повітря, які вибили енергетиків з графіків ремонтів обладнання та підготовки до опалювального сезону.
– Через це колегам доводиться виводити ті енергоблоки електростанцій, які були відправлені у ремонт, щоб готуватися до опалювального періоду. І це при тому, що в частині областей сталися аварійні відключення через негоду, і вони не користувалися електроенергією, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Аби покрити споживання, що зростає, Україна бере аварійну допомогу з енергетичних систем сусідніх країн, зокрема Польщі, Румунії, Словаччини та Молдови.
За словами Коваленка, нині імпорт електроенергії – чи не єдина можливість витримати й не відключати споживачів.
– І хоч сьогодні-завтра за прогнозами – останні спекотні дні, попередній тиждень все ж трохи вибив енергетиків із графіків ремонтів до осінньо-зимового періоду. Я дуже сподіваюся, що надалі ми всі будемо більш свідомо ставитися до ситуації й, економлячи, дамо енергосистемі шанс на відновлення, – додав керівник компанії.
Нагадаємо, голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький у коментарі Фактам ICTV розповів, що станом на початок серпня ремонтні бригади відновили 70-80% електромереж.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв