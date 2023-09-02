У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину

У Польщі припинив роботу найбільший у країні центр прийому біженців з України. Він знаходився в населеному пунктів Надажин (Мазовецьке воєводство), приблизно за 30 км від Варшави.

Про це, зокрема, повідомляють видання The Financial Times та Warszawa.Wyborcza.pl з посиланням на місцеву владу.

Українські біженці мешкали на території торгово-виставкового центру Ptak Warsaw Expo під Варшавою. Він займає 50 га, а площа критих приміщень центру становить 150 тис. кв. м.

Місцева влада аргументувала закриття центру тим, що він більше не потрібний, оскільки більшість його мешканців знайшли житло в інших місцях. Це рішення вимагало раптового переселення кількох сотень біженців, які все ще там залишалися.

За словами прес-секретаря Мазовецького воєводства Дагмари Залевської, центр під Варшавою передбачався як тимчасовий прихисток. А його закриття обґрунтоване тим, що “кількість біженців з України, які прибувають до регіону, є незначною”.

– Центр закрили. Туди не приходили нові люди, тому утримувати такий великий центр не було сенсу. Наразі там перебували 300 людей. Деякі з них були перевезені в інші, менші центри, дехто звернувся до органів місцевого самоврядування, – зазначила Залевська.

Вона додала, що закриття центру було частиною “реорганізації всієї системи допомоги біженцям” з України. Адже багато українців “стали незалежними” і знайшли власне житло в Польщі чи в інших країнах, або повернулися додому.

У місцевих гуманітарних організаціях стверджують, що раптове закриття центру застало біженців зненацька.

– Я плакала, коли вчора мені зателефонувала жінка (українка, – Ред.) і повідомила, що о 17:00 двері центру зачинилися і їх не пустили всередину. Дехто навіть не встиг зібрати всі свої речі. Дали їм їжу в пакетах і все, – повідомила в коментарі FT Аліна Онищук, співробітниця іншого центру для біженців у Варшаві, яка відправила три автобуси за людьми до Надажина пізно ввечері у четвер.

Найбільший центр гуманітарної допомоги українцям у Ptak Warsaw Expo відкрили одразу після початку повномасштабної війни. У найкритичніші моменти там могли перебувати до 10 тис. людей.

Зали центру були поділені на сектори. У кожному, окрім ліжок, були санвузли та нашвидкуруч збудовані душові, зони для харчування та заряджання телефонів, кімнати для матерів із маленькими дітьми.

За даними FT, у центрі в Надажині навесні 2022 року мешкало близько 9 тис. українців. На момент його закритті в четвер, 31 серпня, там залишалися близько 300 людей, яких переселили в інші центри для біженців.

Минулого року Польща стала “головними воротами ЄС” для українських біженців. Близько 1,5 млн українців зареєструвалися для отримання тимчасового захисту в Польщі в 2022 році, а ще мільйони вирушили до інших країн.

Джерело: Warszawa.Wyborcza.pl

Джерело : Financial Times

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