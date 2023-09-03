Бабак рассказал, будут ли мобилизовать мужчин, которые учатся в вузах

По состоянию на сейчас, мужчин 25+ лет, которые учатся на дневной или дуальной форме, не могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Такое заявление сделал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, что Минобразования будет определять, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать высшее образование.

– Поэтому должен сказать по этому поводу следующее. Есть два вида уклонистов. Первые идут на преступление: дают взятку, чтобы уклониться от мобилизации и получают фиктивные справки и тому подобное. Вторые используют вполне законный способ поступить на второе/третье и т.д. образование, – написал он в своем Telegram.

Бабак рассказал, что в 2019-2021 годах в учебные заведения на всех уровнях образования поступало в среднем 40 тыс. мужчин 25+ лет. В 2022 году их поступило 106 тыс., а в этом году уже 76 тыс. Впрочем нардеп отмечает, что еще не конец вступительной кампании.

– Что означает разница 106-40=66 тысяч мужчин? Это 13 бригад. Только за 2022 год. Это просто для понимания масштаба, – объясняет он.

Председатель Комитета ВР по вопросам образования отметил, что вопрос целесообразности второго высшего образования для мужчин может решить только ВР и МОН. При этом он выразил уверенность, что комитет и МОН не будут инициировать никаких ограничений по доступу мужчин ко второму, третьему или любому последующему образованию, потому что это нарушение конституционного права на образование.

Могут ли мобилизовать мужчин 25+, которые учатся в учебных заведениях

По словам Сергея Бабака по состоянию на сейчас, если мужчины учатся на дневной или дуальной форме их не могут мобилизовать.

Но если Генштаб, или Минобороны, или Комитет нацбезопасности и обороны Верховной рады примут такое решение и инициируют изменения в законодательство о мобилизации, это не нарушит конституционное право на образование и даст возможность их мобилизовать, подытожил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

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