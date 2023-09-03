Бабак розповів, чи будуть мобілізовувати чоловіків, які навчаються у вишах
Станом на зараз, чоловіків 25+ років, які навчаються на денній чи дуальній формі, не можуть мобілізувати до лав ЗСУ.
Таку заяву зробив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова, що Міносвіти визначатиме, чи доцільно чоловікам призовного віку здобувати вищу освіту.
– Тож мушу сказати з цього приводу наступне. Є два види ухилянтів. Перші йдуть на злочин: дають хабар, щоб ухилитись від мобілізації й отримують фіктивні довідки тощо. Другі використовують цілком законний спосіб поступити на другу/третю і т.д. освіту, – написав він у своєму Telegram.
Бабак розповів, що у 2019-2021 роках до закладів освіти на всіх рівнях освіти вступало в середньому 40 тис. чоловіків 25+ років. У 2022 році їх вступило 106 тис., а цього року вже 76 тис. Втім нардеп зазначає, що ще не кінець вступної кампанії.
– Що означає різниця 106-40=66 тисяч чоловіків? Це 13 бригад. Лише за 2022 рік. Це просто для розуміння масштабу, – пояснює він.
Голова Комітету ВР з питань освіти зазначив, що питання доцільності другої вищої освіти для чоловіків може вирішити лише ВР і МОН. При цьому він виразив впевненість, що комітет і МОН не будуть ініціювати жодних обмежень по доступу чоловіків до другої, третьої чи будь-якої наступної освіти, тому що це порушення конституційного права на освіту.
Чи можуть мобілізувати чоловіків 25+, які навчаються в закладах освіти
За словами Сергія Бабака станом на зараз, якщо чоловіки навчаються на денній чи дуальній формі їх не можуть мобілізувати.
Але якщо Генштаб, або Міноборони, або Комітет нацбезпеки й оборони Верховної ради приймуть таке рішення та ініціюють зміни в законодавство про мобілізацію, це не порушить конституційне право на освіту та дасть можливість їх мобілізувати, підсумував голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.
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