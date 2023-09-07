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Можно ли проводить уроки онлайн во время воздушной тревоги: разъяснение

Можно ли проводить уроки онлайн во время воздушной тревоги: разъяснение

В прошлом году с 1 сентября украинские школьники начали обучение в привычной, смешанной и дистанционной формах обучения. Так продолжалось до конца учебного года. В этом году ситуация не изменилась: где есть возможность обучать школьников и студентов очно, так и делают, где нет — учатся дистанционно.

В учебных заведениях во время объявления воздушной тревоги занятия прекращаются: ученики и студенты идут в укрытие, а онлайн-урок прерывается. Именно поэтому педагогов интересует, проводить ли онлайн-уроки во время воздушной тревоги.

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На сегодняшний день в образовательных учреждениях Украины обучение возможно в нескольких вариантах: офлайн (непосредственно ходить на занятия в классы и аудитории), онлайн — то есть дистанционно, и смешанная форма — когда чередуются офлайн с онлайном.

В документе Минобразования Об организации 2023/2024 учебного года в учреждениях общего среднего образования говорится, что после сигнала воздушной тревоги надо полностью остановить образовательный процесс в очной и смешанной форме обучения. Все ученики, студенты и учителя идут в укрытие.

В укрытии участники образовательного процесса по возможности продолжают образовательный процесс, а после отбоя тревоги возвращаются в помещение учебного заведения, организовав образовательный процесс с учетом необходимой корректировки.

Перед новым учебным годом каждый город и громада определили наиболее приемлемую для себя форму обучения.

Например, в этом учебном году все школы в Запорожье школы будут работать только дистанционно. Все из-за высокой угрозы вражеских ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

В винницких школах действует смешанная форма обучения — начальные и 10-11 классы учатся офлайн, а средняя школа – и дистанционно, и офлайн. Все зависит от вместимости укрытий в заведениях.

Фото: Вінницька міська рада

Онлайн освіта, тривоги, укриття, шкільна освіта, Школа
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