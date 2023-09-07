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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Чи можна проводити уроки онлайн під час повітряної тривоги: роз’яснення

Чи можна проводити уроки онлайн під час повітряної тривоги: роз’яснення

Минулого року з 1 вересня українські школярі розпочали навчання у звичній, змішаній і дистанційній формах навчання. Так тривало до кінця навчального року. Цього року ситуація не змінилася: де є можливість навчати школярів та студентів очно, так і роблять, де немає – навчаються дистанційно.

У навчальних закладах під час оголошення повітряної тривоги заняття припиняються: учні та студенти йдуть в укриття, а онлайн-урок переривається. Саме тому освітян цікавить, чи проводити онлайн-уроки під час повітряної тривоги.

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На сьогодні в освітніх закладах України навчання можливе у кількох варіантах: офлайн (заняття безпосередньо в класах та аудиторіях), онлайн – тобто дистанційно, та змішана форма – коли чергуються офлайн з онлайном.

У документі Міносвіти Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти йдеться, що після сигналу повітряної тривоги треба повністю зупинити освітній процес в очній та змішаній формі навчання. Усі учні, студенти та вчителі йдуть до укриття.

В укритті учасники освітнього процесу за можливості продовжують освітній процес, а після відбою тривоги повертаються до приміщення закладу освіти, організувавши освітній процес із урахуванням необхідного корегування.

Перед новим навчальним роком кожне місто та громада визначили найбільш прийнятну для себе форму навчання.

Наприклад, цього навчального року усі школи на Запоріжжі школи будуть працювати тільки дистанційно. Все через високу загрозу ворожих ракетних ударів та артилерійських обстрілів.

У вінницьких школах діє змішана форма навчання – початкові та 10-11 класи навчаються офлайн, а середня школа – і дистанційно, й офлайн. Все залежить від місткості укриттів у закладах.

Фото: Вінницька міська рада

Онлайн освіта, тривоги, укриття, шкільна освіта, Школа
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