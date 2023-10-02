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Кто может получить статус ребенок войны 2023: перечень категорий

дитина плаче
Фото: Unsplash

Статус ребенка войны в 2023 году может получить несовершеннолетнее лицо, пострадавшее в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Порядок предоставления такого статуса регулируется постановлением Кабмина № 268 от 5 апреля 2017 года.

Соответствующий статус предоставляется, если ребенок:

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  • получил ранение, контузию, увечье;
  • подвергся физическому, сексуальному насилию;
  • был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины;
  • привлекался к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований;
  • незаконно удерживался, в том числе в плену;
  • подвергался психологическому насилию.

Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка могут быть одно, несколько или все обстоятельства. При этом при предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на здоровье и развитие ребенка.

Кто предоставляет статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта

Статус предоставляется органом опеки и попечительства по месту фактического проживания или пребывания ребенка как внутренне перемещенного лица, по месту обращения, по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

Лица, уполномоченные подавать документы для оформления статуса

  • законный представитель ребенка:
  • сам ребенок (с 14 лет);
  • представитель органа опеки и попечительства (в случае, если ребенок перемещается без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих);
  • родственники ребенка (бабушка, дед, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра, отчим, мачеха).

Перечень документов, которые подаются для оформления статуса

В службу по делам детей подается заявление о предоставлении статуса, согласие на обработку персональных данных и копии следующих документов:

  • свидетельства о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность ребенка;
  • документа, удостоверяющего личность заявителя;
  • документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (если ребенок постоянно проживает или находится в учреждении здравоохранения, учебном заведении или другом детском учреждении — документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в таком учреждении) или родственные отношения между ребенком и заявителем;
  • справки о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки (при наличии);
  • паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);
  • выписки из реестра территориальной общины (при наличии).

К заявлению также подаются документы, подтверждающие обстоятельства, необходимые для получения данного статуса. В частности, медицинские документы, заявления о совершении в отношении ребенка правонарушения, материалы уголовных производств, выводы экспертиз.

Сколько ожидать решения

Срок рассмотрения решения о предоставлении или отказе в предоставлении статуса — 30 календарных дней. В случае отрицательного ответа решение можно обжаловать в суде.

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Война в Украине, Діти.UA
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