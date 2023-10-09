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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Какой будет средняя пенсия в Украине в 2024 году

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Фото: Getty Images

Средняя пенсия в 2024 году после проведения индексации в марте составит 6 000 грн. То есть с нынешних 5 311 грн она увеличится на 874 грн (почти на 20%).

Такие показатели заложены в проекте государственного бюджета на следующий год.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее сообщил, что в 2024-м году индексация в марте пройдет по новому принципу.

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— Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию, — подчеркнул он.

По его словам, именно это позволит повысить среднюю пенсию до 6 тыс. грн.

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Повышение прожиточного минимума и минимальной пенсии в 2024 году

Индексация пенсий и увеличение других соцвыплат зависит от прожиточного минимума.

В 2024 году в случае принятия парламентом соответствующего законопроекта он должен вырасти на 268 грн — с 2 093 грн до 2 361 грн.

Соответственно минимальная пенсия в следующем году не может быть ниже 2 361 грн, максимальные выплаты вырастут с 20 930 до 23 610 грн.

От прожиточного минимума зависит также размер надбавок за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и т. п.

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Бюджет Украины, підвищення пенсій, Пенсії, Пенсіонери
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