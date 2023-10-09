Якою буде середня пенсія в Україні у 2024 році
Середня пенсія у 2024 році після проведення індексації у березні становитиме 6 000 грн. Тобто з нинішніх 5311 грн вона збільшиться на 874 грн (майже на 20%).
Такі показники закладено у проєкті державного бюджету на наступний рік.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що у 2024-му році індексація у березні пройде за новим принципом.
– Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію та однакову індексацію, – наголосив він.
За його словами, саме це дозволить підвищити середню пенсію до 6 тис. грн.
Підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії у 2024 році
Індексація пенсій та збільшення інших соцвиплат залежить від прожиткового мінімуму.
У 2024 році у разі ухвалення парламентом відповідного законопроєкту він має зрости на 268 грн – з 2 093 грн до 2 361 грн.
Відповідно мінімальна пенсія наступного року не може бути нижчою 2 361 грн, максимальні виплати зростуть з 20 930 до 23 610 грн.
Від прожиткового мінімуму залежить також розмір надбавок за особливі заслуги, доплати ветеранам війни тощо.
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