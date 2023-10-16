Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Общество Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации

Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Фото: Unsplash

В Украине в марте 2023 года произошла индексация пенсий. Поэтому изменились доплаты к минимальным размерам выплат пенсионерам. Размер зависит от стажа, возраста, статуса, работает ли пенсионер и т. д.

Увеличение пенсий произошло путем индексации основного размера выплаты без каких-либо доплат. Больше теперь получают как работающие пенсионеры, так и неработающие. Какая минимальная пенсия в Украине 2023 – читайте в материале.

Минимальная пенсия в Украине 2023: суммы выплат

Минимальные пенсии в 2023 году установлены в следующих размерах:

Сейчас смотрят
  • основной размер пенсии не менее 3 120 грн – для тех пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста, не работают и имеют полный страховой стаж 30 или 35 лет;
  • общий размер пенсии не менее 3 120 грн – для лиц, которым уже исполнилось 80 лет и имеющим страховой стаж от 20 до 25 лет;
  • не менее 3 000 грн – лицам в возрасте от 70 до 80 лет, имеющим страховой стаж от 30 до 35 лет;
  • минимально 3 000 грн – для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет с приобретенным стажем от 20 до 25 лет;
  • не менее 2 760 грн – работающим пенсионерам в возрасте до 70 лет, имеющим страховой стаж от 30 до 35 лет, и лицам с инвалидностью I группы.

Какая минимальная пенсия в Украине 2023

Минимальная пенсионная выплата неработающим пенсионерам независимо от возраста и стажа – 2 520 грн. Также с весны этого года ежемесячно выплачивают компенсации пенсионерам следующих возрастов при условии, что размер их пенсий не достигает 10 340 грн:

  • 570 грн – пенсионерам старше 80 лет;
  • 456 грн – лицам в возрасте от 75 до 80 лет;
  • 300 грн – в возрасте от 70 до 75 лет.
Читайте также
Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годовой паузы – проект бюджета
пенсія гроші

Деньги, Пенсіонери, Пенсия, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Алименты в Украине 2023: какой размер выплат
Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Декретные выплаты 2023 для неработающих: что нужно знать – объясняет эксперт
Декрет
Когда приходят деньги для ВПЛ: сроки выплат 2023
Гроші, виплати, гривня
Минимальная зарплата будет увеличиваться дважды в 2024 году – проект бюджета
гроші, гривні
Из Израиля в Румынию вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами — МИД
Ізраїль

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Какая минимальная пенсия в Украине 2023: сумма после индексации
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь