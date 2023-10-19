Военное образование будет приоритетом в ближайшие годы – Шмыгаль

На совещании с руководителями Минобразования, Минэкономики, Минцифры и Минфина обсудили реализацию проектов образования, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Отдельное внимание — военное образование. Это приоритет на ближайшие годы. Также наблюдаем рост спроса на профессиональное и профтехобразование. В будущем наше государство будет нуждаться в таких специалистах для восстановления, поэтому будем максимально способствовать их подготовке, — отметил глава правительства.

По его словам, кроме госзаказа, рассматривается возможность внедрения грантов.

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Шмыгаль сообщил, что Минэкономики уже разрабатывает прогноз развития рынка труда, на основе которого сформируют актуальный госзаказ с учетом потребностей военного времени.

По итогам вступительной кампании-2023, самые популярные специальности среди абитуриентов — Компьютерные науки, Филология и Право, поскольку на них подано наибольшее количество заявлений.

А по зачислению на бюджет – Среднее образование (5 425), Компьютерные науки (3 755) и Медицина (3 724).

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