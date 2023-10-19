Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Військова освіта буде пріоритетом у найближчі роки – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

На нараді з очільниками Міносвіти, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну обговорили реалізацію проєктів освіти, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Окрема увага – військова освіта. Це пріоритет на найближчі роки. Також бачимо зростання попиту на фахову та профтехосвіту. У майбутньому наша держава потребуватиме таких спеціалістів для відновлення, тому будемо максимально сприяти їхньому підготуванню, – зауважив глава уряду.

За його словами, окрім держзамовлень, розглядається можливість впровадження грантів.

Зараз дивляться

Шмигаль повідомив, що Мінекономіки вже розробляє прогноз розвитку ринку праці, на основі якого сформують актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.

За підсумками вступної кампанії-2023, найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів – Комп’ютерні науки, Філологія та Право, оскільки на них подано найбільшу кількість заяв.

А за зарахуванням на бюджет – Середня освіта (5 425), Комп’ютерні науки (3 755) і Медицина (3 724).

Читайте також
Як відбуватиметься вступна кампанія у 2024 році: що потрібно знати
НМТ 2023

Війна в Україні, Вища освіта, Воєнний стан, Вступна кампанія, Денис Шмигаль, Освіта в Україні, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки ракет ATACMS залишилося у США – оцінка Defence Express
ракета ATACMS
У Кривому Розі прогриміли вибухи після попередження ЗСУ про ракетну загрозу
Військова освіта буде пріоритетом у найближчі роки – Шмигаль
Зброя для України: у Бундестагу вкотре закликали Шольца передати ЗСУ ракети Taurus
літак Tornado ракета Taurus
Рекорди з працевлаштування українських біженців у Румунії: скільки там заробляють
Румунія
ATACMS буде більше: Кулеба заявив, що США надаватимуть ракети на постійній основі
Ракети ATACMS

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
Хто вдарив по лікарні в секторі Гази і що буде далі
Військова освіта буде пріоритетом у найближчі роки – Шмигаль
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Військова освіта буде пріоритетом у найближчі роки – Шмигаль
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Військова освіта буде пріоритетом у найближчі роки – Шмигаль
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Військова освіта буде пріоритетом у найближчі роки – Шмигаль
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь