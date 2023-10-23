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Дистанционка вместо заочки: Кабмин анонсировал фундаментальные изменения в высшем образовании

Дистанционка вместо заочки: Кабмин анонсировал фундаментальные изменения в высшем образовании
Фото: Getty Images

Студенты вузов смогут выбирать, сколько учиться, какие именно предметы им интересны и даже менять специальность после 1-2 лет обучения. Правительство одобрило законопроект о фундаментальных изменениях в высшем образовании.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он также рассказал о главных изменениях:

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Студенты-контрактники смогут регулировать срок обучения, в частности ускорить его и завершить бакалавриат за 3 года вместо 4, или же наоборот — получить степень за 6 лет. Это очень удобно для тех, кто параллельно работает или хочет уделить больше внимания определенным предметам.

Выбор специальности после первого или второго курса. То есть студенты, которые не до конца определились с профессией, будут иметь дополнительное время. После поступления на определенную отрасль 1-2 года они будут изучать общие предметы, а затем могут выбрать конкретную специальность.

С 2024 года Украина откажется от заочной формы обучения. Вместо него будет дистанционное или вечернее. Федоров отметил, что дистанция показала большую эффективность, чем заочка. С дистанционной формой студенты сами будут выбирать время и место для занятий.

Вища освіта, ВНЗ, Дистанционное обучение, Міносвіти, Михайло Федоров, Образование в Украине
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