Чи потрібно змінювати документи, якщо вулицю перейменували: пояснення

В Україні у межах дерусифікації активно продовжують перейменовувати вулиці. Тож у українців постає питання, чи необхідно змінювати документи, якщо адреса тепер має іншу назву.

В Урядовому порталі повідомили, що документи, які посвідчують особу, можна не міняти.

Також не потрібно ставити новий штамп про реєстрацію, якщо у вас паспорт старого зразка.

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– Відповідно до Закону України, відомості про зареєстрування місця проживання (перебування)/зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) особи під час здійснення органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема до паспорта громадянина України), або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться, – йдеться у повідомленні.

Чи треба міняти виписку про реєстрацію, якщо паспорт у вигляді ІD-картки?

Документом, що підтверджує дані про місце проживання людини або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час його формування, є витяг із реєстру територіальної громади.

Для отримання витягу особа може звернутися як до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, так і згенерувати його через застосунок Дія, після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Зазначається, що витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Джерело : Урядовий портал

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