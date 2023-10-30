Пособие по безработице 2023: как получить и размер выплат

На время военного положения государством было урегулировано назначение и размер выплат украинцам пособия в связи с безработицей. Кроме того, 21 апреля 2022 года Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон о безработице в условиях войны.

Он упрощает получение статуса безработного и социальных выплат для ВПЛ, а также лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Кто сможет получать финансовую помощь в связи с безработицей в 2023 году и в каком размере — читайте в материале Фактов ICTV.

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Как оформить пособие по безработице 2023

Для этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости.

Заявление на получение статуса безработного можно подать в городской, районный, горрайонный центр занятости или филиал регионального центра занятости:

лично при непосредственном посещении;

в электронной форме с помощью портала или приложения Дія;

в телефонном режиме.

Такой способ получения помощи действует только на время военного положения. В течение 30 дней после его завершения безработный должен подать в центр занятости оригиналы документов:

трудовую книжку;

документ об образовании или его дубликат;

военно-учетный документ для лиц, уволившихся со срочной военной службы;

ВПЛ в случае отсутствия документов, подтверждающих факт увольнения, подается:

заявление о прекращении трудовых отношений, документ, подтверждающий факт прекращения занятости или соответствующее решение суда в случае прекращения трудовых отношений в судебном порядке;

по возможности расчетный документ (квитанция), подтверждающий отправку указанного заявления работодателю заказным письмом с описью вложения.

Статус безработного предоставляется с первого дня регистрации в центре занятости по личному заявлению человека.

Соответственно, пособие начнет предоставляться с первого дня получения статуса безработного.

Кто может получить пособие по безработице

Закон Украины от 29.09.22 года № 2622-IX изменяет многие нормы, касающиеся условий и продолжительности этих выплат.

В 2023 году пособие в связи с безработицей можно будет получать только при условии, что страховой стаж в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица в качестве безработного, составит не менее 7 месяцев.

Кроме того, большинству безработным срок оказания помощи будут определять в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет — 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

более 30 лет — 360 календарных дней.

Какой размер пособия в 2023 году

Максимальный размер выплат в связи с безработицей во время действия военного положения не может превышать 6 700 грн.

Пособие в связи с безработицей будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первая половина срока — 100%;

в дальнейшем — 50%.

Более того, размер пособия в связи с безработицей будут определять в процентах к средней зарплате (доходу) в зависимости от страхового стажа, но не менее чем минимальный размер пособия в связи с безработицей, установленный правлением Фонда для этой категории лиц:

до 3 лет — 50%;

от 3 до 6 лет — 55%;

от 6 до 12 лет — 60%;

от 12 до 18 лет — 65%;

от 18 до 24 лет — 70%;

от 24 до 30 лет — 75%;

более 30 лет — 80%.

Во время действия военного положения для безработных, находящихся на временно оккупированной территории, выплата может осуществляться без личного посещения лица.

Пособие по безработице 2023: что делать, если не приходят выплаты

Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца, что делать, если не приходят выплаты по безработице. В 2022-2023 годах многим мужчинам не выплачивалась такая помощь. В 2023 году государство установило дополнительные условия по получению пособия по безработице.

Я считаю их незаконными, ведь человек платил страховые взносы по одним правилам, а когда пришло время получать средства по страховым взносам, правила почему-то изменились.

Летом 2023 были установлены новые условия и порядок назначения пособия по безработице во время действия военного положения. Они касались ВПЛ, нахождения людей непосредственно на учете, наличия у них счетов или выезда за границу.

Например, в случае, если человек уезжал за границу, то он теряет право на выплату по безработице. Я считаю это неправильным, потому что человек все равно имеет право на эти выплаты, предусмотренные законом в то время, когда он платил взносы. Если выплаты не приходят, нужно идти в государственные органы, структуры, оспаривать это решение.

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