Пришла повестка, но есть бронь: что делать и нужно ли идти в ТЦК

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, действие которых было продлено до 15 ноября 2023 года.

Мобилизовать могут мужчин призывного возраста, которые не имеют отсрочки и по состоянию здоровья могут выполнять воинский долг.

Что такое бронирование от мобилизации

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Могут ли мобилизовать человека у которого есть бронь

Что делать, если вам пришла повестка, но есть бронь

Могут ли мобилизовать мужчину, если у него есть бронь от мобилизации и что делать, если забронированному пришла повестка — узнавали Факты ICTV.

Что такое бронирование от мобилизации

Бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, которая предоставляется работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций с целью обеспечения их функционирования в особый период.

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Могут ли мобилизовать человека у которого есть бронь

Согласно закону Украины О мобилизации, представители ТЦК не имеют права мобилизовать человека, который имеет бронирование от службы в армии.

Впрочем работники военкоматов часто злоупотребляют своими полномочиями и из-за неосведомленности граждан выдают повестки забронированным людям, отправляют на прохождение ВВК и далее распределяют по воинским частям для несения службы.

Что делать, если вам пришла повестка, но есть бронь

Как объясняет адвокат Ростислав Кравец, в любом случае, если человек получил повестку, он должен явиться в ТЦК и предоставить все имеющиеся документы.

– Вам пришла повестка, вам надо явиться в ТЦК и предоставить эту выписку приказа о бронировании. Вас конечно могут попросить уточнить ваши данные. Также могут попросить пройти военно-врачебную комиссию, но не имеют права вас мобилизовать, в связи с тем, что у вас есть бронь, – говорит эксперт.

Кравец отмечает, если человек знает, что в его ТЦК работают недобросовестные работники можно позвонить, уточнить детали и отправить имеющееся бронирование по почте — ценным письмом.

– Конечно в ТЦК часто злоупотребляют своими полномочиями, и не хотят брать ваши документы, мол, давайте сначала пройдите ВЛК, а потом мы посмотрим что там у вас за документы. Тогда вы можете отправить копию этой выписки приказа о наличии у вас брони по почте, ценным письмом и таким образом это обезопасит вас от неправомерных действий представителей ТЦК, – подчеркнул адвокат.

Ранее мы рассказывали, могут ли ФЛП получить бронь от мобилизации и забронировать своих работников — подробнее об этом читайте в материале.

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