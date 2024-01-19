В Черновцах группа обвинила представителей ТЦК в похищении вокалиста — что известно

В Черновцах работники территориального центра комплектования остановили 25-летнего певца группы Intermezzo Андрея Дулецкого и его 24-летнего товарища Владимира Билыка.

Они прошли за несколько часов военно-врачебную комиссию и утверждают, что представители ТЦК избили одного из них. Об этом говорится в посте группы Intermezzo на странице в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гурт Intermezzo (@intermezzo_gurt)

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Там говорится, что парней посадили в автомобиль без номерных знаков, привезли в Черновицкий ТЦК, а там заставили Андрея пройти ВВК не по месту его регистрации.

Отмечается, что у Андрея есть заключение о непригодности по состоянию здоровья, а Владимир работает учителем, поэтому остается под защитой государства, ведь работает учителем. Парни обвиняют представителей ТЦК в избиении и сообщают, что уже написано заявление в полицию.

После того, как парни сообщили об избиении, полицейские вызвали скорую, на которой медики доставили украинцев в больницу. В посте утверждают, что Владимир остался в больнице, а Андрея повезли в неизвестном направлении.

Позже Андрей вышел на связь и сообщил, что его везут на учебу в другую область. В посте представители группы утверждают, что сейчас не знают, где находится певец Андрей Дулецкий.

Что ответили в ТЦК

Руководитель службы связей с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП Татьяна Гайдащук утверждает, что работники ТЦК и СП якобы действовали в рамках действующего украинского законодательства. Она заявила, что гражданин должен был самостоятельно явиться в ТЦК.

— Военнослужащие ТЦК и СП проверили документы. Гражданин является военнообязанным, который должен был самостоятельно явиться в ТЦК и выполнить свой воинский долг, — говорится в заявлении Гайдащук.

В Черновицком ТЦК утверждают, что Андрей Дулецкий прошел ВВК и был признан годным к военной службе, а также призван на военную службу по мобилизации на особый период.

— Но по дороге в учебный центр, куда направлялся для подготовки, самовольно покинул команду. О совершении уголовного правонарушения будет сообщено соответствующий правоохранительный орган. Военные ТЦК действовали в рамках закона, — утверждает она.

Источник: Intermezzo, Эспрессо

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