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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Чернівцях гурт звинуватив представників ТЦК у викраденні вокаліста – що відомо

мобілізація

У Чернівцях працівники територіального центру комплектування зупинили 25-річного співака гурту Intermezzo Андрія Дулецького та його 24-річного товариша Володимира Білика.

Вони пройшли за декілька годин військово-лікарську комісію та стверджують, що представники ТЦК побили одного з них. Про це йдеться у дописі гурту Intermezzo на сторінці в соціальній мережі Instagram.

 

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Публикация от Гурт Intermezzo (@intermezzo_gurt)

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Там йдеться, що хлопців посадили в автомобіль без номерних знаків, привезли до Чернівецького ТЦК, а там змусили Андрія пройти ВЛК не за місцем його реєстрації.

Зазначається, що в Андрія є висновок про непридатність за станом здоров’я, а Володимир працю вчителем, тому залишається під захистом держави, адже працює вчителем. Хлопці звинувачують представників ТЦК у побитті та повідомляють, що вже написано заяву в поліцію.

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Після того, як хлопці повідомили про побиття, поліцейські викликали швидку, на якій медики доправили українців до лікарні. У дописі стверджують, що Володимир залишився у лікарні, а Андрія повезли в невідому напрямку.

Пізніше Андрій вийшов на зв’язок і повідомив, що його везуть на навчання в іншу область. У дописі представники гурту стверджують, що зараз не знають, де перебуває співак Андрій Дулецький.

Що відповіли у ТЦК

Керівниця служби зв’язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП Тетяна Гайдащук стверджує, що працівники ТЦК та СП нібито діяли в рамках чинного українського законодавства. Вона заявила, що громадянин мав самостійно з’явитися в ТЦК.

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– Військовослужбовці ТЦК та СП перевірили документи. Громадянин є військовозобов’язаним, який мав самостійно з’явитися в ТЦК і виконати свій військовий обов’язок, – йдеться у заяві Гайдащук.

У Чернівецькому ТЦК стверджують, що Андрій Дулецький пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби, а також призваний на військову службу під час мобілізації на особливий період.

– Але дорогою в навчальний центр, куди направлявся для підготовки, самовільно покинув команду. Про вчинення кримінального правопорушення буде повідомлено відповідний правоохоронний орган. Військові ТЦК діяли в рамках закону, – стверджує вона.

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Джерело: Intermezzo, Еспресо

Війна в Україні, Воєнний стан, мобілізація, ТЦК, Чернівецька область, Чернівці
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