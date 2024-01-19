В Україні було б корисно дозволити мобілізацію засуджених – заступниця міністра юстиції

Україна має прискоритися у питанні мобілізації ув’язнених чи засуджених громадян. Після початку повномасштабної війни були тисячі звернень від людей, які хотіли приєднатися до Сил оборони України, проте чинне законодавство забороняє мобілізувати людей з судимістю.

Таку заяву зробила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами, йдеться не лише про громадян, які відбувають покарання зараз, а й колишніх засуджених.

Вони зняті з військового обліку, і навіть якщо прийдуть до територіального центру комплектування, тоді їм відмовлять.

Зараз дивляться

– Ми вважаємо, що це було б справедливо. Якщо правильно організувати цей процес, тоді було б дуже корисно для нас, – зазначила вона.

Які зміни потрібні для мобілізації засуджених

Міністерство юстиції вже напрацювало зміни, які необхідно запровадити в чинному українському законодавстві, щоб дозволили мобілізувати засуджених чи ув’язнених.

Відповідні напрацювання вже подали на розгляд комітету Верховної Ради України.

Висоцька висловила сподівання, що в нових правилах мобілізації в Україні запровадять зміни щодо засуджених, хоча б в обмеженому варіанті.

На її думку, можна мобілізувати людей, які відбули покарання декілька років тому або були засуджені за певні злочини.

– Хоча наша позиція така, що неважливо, за які злочини. Якщо покарання відбуто, людина на волі, ми всі маємо ставитися до неї як до звичайної, – вважає Олена Висоцька.

Джерело: Українське радіо

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