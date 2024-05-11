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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle

Як проголосувати за Україну у фіналі Євробачення 2024

Alyona Alyona, Jerry Heil на Євробаченні 2024
Фото: Getty Images

Фінал Євробачення 2024 відбудеться 11 травня у шведському місті Мальме. За перемогу у пісенному конкурсі змагатимуться 25 країн, серед яких і представники України – дует Alyona Alyona та Jerry Heil.

Співачки вийдуть на сцену з піснею Teresa & Maria під другим номером. Як проголосувати за представниць України у фіналі Євробачення 2024 – читайте інструкцію далі у матеріалі.

Як голосувати за Україну у фіналі Євробачення 2024

Глядацьке голосування у фіналі Євробачення 2024 розпочнеться безпосередньо перед початком виступу першого учасника.

Зараз дивляться

Українці, які перебувають за кордоном і мають іноземного оператора мобільного зв’язку, можуть підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil своїм голосом.

Проголосувати за Україну можна через застосунок Eurovision Song Contest, за допомогою дзвінка або смс із цифрою 2 на визначений для кожної країни номер. 

Євробачення 2024 - голосування

Глядачі з країн, що не беруть участі в Євробаченні 2024, мали 24 години, щоб проголосувати за пісні, які їм сподобалися. Зробити це можна через сайт esc.vote або в застосунку Eurovision Song Contest. Голосування розпочнеться за добу до початку шоу.

За правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни не можна, тому українці мають можливість підтримати інших учасників Євробачення 2024. Для цього необхідно надіслати смс-повідомлення на номер 7576 з порядковим номером виступу артиста.

Нагадаємо, що фінал пісенного конкурсу розпочнеться 11 травня о 22:00 за київським часом. Де дивитися фінал Євробачення 2024 – читайте у нашому матеріалі.

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