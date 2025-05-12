Отримати опіку над дитиною можна буде до усиновлення: Мінсоцполітики пояснило механізм

Ще до рішення суду кандидати в усиновлювачі зможуть прийняти дитину в родину, оформивши “опіку до усиновлення”.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики з посиланням на рішення уряду.

Як оформити опіку над дитиною до усиновлення

Щоб оформити “опіку до усиновлення” над дитиною, кандидати в її усиновлювачі мають звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей, яка веде їхній випадок за місцем проживання (перебування) дитини, повідомляють у міністерстві.

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– Рішення про опіку з подальшим усиновленням ухвалюється за умови, якщо кандидати мають позитивний висновок про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини та подали до суду заяву про усиновлення, – інформує Мінсоцполітики.

Зазначається, що Служба у справах дітей, яка видала рішення про встановлення опіки, надсилає копію рішення до служби у справах дітей за місцем проживання кандидатів, яка у свою чергу відвідує родину. До того ж, для контролю умов виховання дитини залучаються працівники центру соціальних служб або фахівець із соціальної роботи.

Коли рішення суду про усиновлення набуває чинності, опіка припиняється і дитина далі живе в родині на правах доньки або сина.

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