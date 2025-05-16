Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ

В Киеве на 100-м году жизни умерла украинский языковед Мария Плющ. О смерти профессора сообщили в Драгомановском университете, где она проработала более семи десятилетий и прошла путь от студентки до заведующей кафедрой.

Ее имя известно всем, кто изучал украинский язык глубже, чем на уровне школьной программы. Она написала более 300 научных работ, в том числе учебники, которыми пользовались целые поколения студентов и учителей. В кругу специалистов Марию Плющ считают одним из самых авторитетных языковедов в области словообразования, морфологии и синтаксиса.

Умерла Мария Плющ — что известно

Несмотря на почтенный возраст, Мария Яковлевна не оставляла университет. Коллеги вспоминают, что даже в период полномасштабной войны она продолжала работать: редактировала тексты, писала статьи, консультировала молодых филологов.

Сейчас смотрят

— Повседневная научная работа — это была ее органическая потребность, состояние души, кредо жизни, — говорится в заметке факультета украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко.

Мария Плющ родилась 7 января 1926 года. Ее детство пришлось на годы Голодомора, юность — на немецкую оккупацию, а зрелость — на советские репрессии против украинского языка. После Второй мировой она поступила в Киевский педагогический институт, а уже с 1953 года работала преподавательницей украинского языка.

Среди ее самых известных работ — учебники Современный украинский литературный язык и Методика лингвистического анализа текста, которые несколько раз переиздавались в 1980-2000-х годах. Также она была действительным членом Академии наук высшего образования Украины.

Марию Плющ вспоминают не только как ученого, но и как человека с большой внутренней культурой. Ее ученики — нынешние преподаватели и исследователи украинского языка — называют ее наставницей, которая формировала не только знания, но и ценности.

Также в начале мая стало известно о смерти Валерия Шевчука — украинского прозаика, историка литературы и переводчика, лауреата Шевченковской премии, автора более 40 книг.

Фото: Оксана Гаврилюк

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.