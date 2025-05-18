74% українців підтримують 30-денне припинення вогню без будь-яких умов — опитування

Абсолютна більшість українців (74%) підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, проведеного 16 травня на тему переговорів, що відбулися напередодні в Туреччині.

Результати опитування

Більшість опитаних українців (53%) вважають останній візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини успішним. Водночас рівень довіри до глави держави серед українців стабілізувався на позначці 70%, що вище, ніж на початку року (53-58%).

Попри те, що лише чверть опитаних вважають, що переговори в Туреччині наблизять нас до миру, 47% респондентів переконані, що Україна має продовжувати демонструвати відкритість до переговорів, а президент Зеленський може брати участь у них навіть за відсутності Путіна.

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На думку українців, основні причини відсутності глави Кремля на переговорах – це небажання завершувати війну (54%) і страх (22%).

Опитування було проведено 16 травня 2025 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 1 000 респондентів.

Формат опитування: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок).

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення (помилка – не перевищує 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Джерело: Рейтінг

Фото: Офіс Президента

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