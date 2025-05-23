Проект Regeneration: бесплатные сессии психологов для женщин, проживающих опыт войны

Фонд Елены Пинчук совместно с Институтом процесс-ориентированной работы в Украине открыл набор на четвертый поток программы ментальной поддержки для украинских женщин, проживающих опыт войны — Regeneration.

Пространство для поддержки

Программа Regeneration предлагает пространство для поддержки, восстановления внутреннего ресурса и взаимодействия в кругу единомышленников.

С участницами работают украинские психологи под супервизией международных и украинских специалистов, которые имеют глубокий опыт в работе с травмами и последствиями военных конфликтов.

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Программа длится три месяца и предусматривает еженедельные групповые онлайн-сессии с возможностью выбрать удобный день и время. Участие — бесплатное.

Восстановить внутренний ресурс

В новом потоке участницы впервые смогут отслеживать свое психологическое состояние с помощью цифрового инструмента от Healthy Mind — украинской AI-платформы, которая делает ментальное здоровье доступным для каждого.

— В условиях войны украинские женщины ежедневно испытывают на себе чрезвычайную нагрузку — работают, сохраняют быт и заботятся о других, даже когда сами истощены, — говорит основательница Фонда Елена Пинчук.

По ее словам, программа Regeneration создана как пространство, где можно восстановить внутренний ресурс, позаботиться о своем психологическом состоянии и вернуться к активной жизни.

Помощь в моменте

Впервые в истории психологическая помощь оказывается именно в моменте — во время переживания травматического опыта, чтобы предотвратить более глубокие последствия длительного стресса войны. С начала реализации проекта психологическую поддержку уже получили более 2 144 женщин.

Кому будет полезна программа

Для украинских женщин, которые:

проживают испытания войны, но склонны обесценивать свой опыт

остаются в Украине или работают в украинских компаниях/проектах, находясь за рубежом;

остаются в Украине или работают в украинских компаниях/проектах, находясь за рубежом; имеют активную профессиональную занятость и хотели бы иметь больше ресурса для работы;

переживают обострение конфликтов в семье или коллективе;

из-за войны остаются в Украине, даже в относительно безопасных регионах, но продолжают жить в состоянии длительного стресса;

ждут родных с фронта или плена.

Как работает проект

Проект предлагает:

три месяца групповых сессий;

онлайн формат и доступ к записям (возможность присоединиться отовсюду);

одно занятие в неделю — выбирайте удобное время (будни или выходной);

в группе до 60 участниц;

работа с опытными украинскими психологами под супервизией международных экспертов.

Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте проекта по ссылке.

О проекте

Проект Regeneration создан по инициативе Фонда Елены Пинчук в 2022 году в партнерстве с ОО Институт Процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды.

Программа предлагает женщинам групповую психологическую поддержку, которая позволяет преодолеть эмоциональное истощение, восстановить внутреннее равновесие и найти силы для дальнейшей жизни.

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