Проект Regeneration: бесплатные сессии психологов для женщин, проживающих опыт войны
Фонд Елены Пинчук совместно с Институтом процесс-ориентированной работы в Украине открыл набор на четвертый поток программы ментальной поддержки для украинских женщин, проживающих опыт войны — Regeneration.
Пространство для поддержки
Программа Regeneration предлагает пространство для поддержки, восстановления внутреннего ресурса и взаимодействия в кругу единомышленников.
С участницами работают украинские психологи под супервизией международных и украинских специалистов, которые имеют глубокий опыт в работе с травмами и последствиями военных конфликтов.
Программа длится три месяца и предусматривает еженедельные групповые онлайн-сессии с возможностью выбрать удобный день и время. Участие — бесплатное.
Восстановить внутренний ресурс
В новом потоке участницы впервые смогут отслеживать свое психологическое состояние с помощью цифрового инструмента от Healthy Mind — украинской AI-платформы, которая делает ментальное здоровье доступным для каждого.
— В условиях войны украинские женщины ежедневно испытывают на себе чрезвычайную нагрузку — работают, сохраняют быт и заботятся о других, даже когда сами истощены, — говорит основательница Фонда Елена Пинчук.
По ее словам, программа Regeneration создана как пространство, где можно восстановить внутренний ресурс, позаботиться о своем психологическом состоянии и вернуться к активной жизни.
Помощь в моменте
Впервые в истории психологическая помощь оказывается именно в моменте — во время переживания травматического опыта, чтобы предотвратить более глубокие последствия длительного стресса войны. С начала реализации проекта психологическую поддержку уже получили более 2 144 женщин.
Кому будет полезна программа
Для украинских женщин, которые:
- проживают испытания войны, но склонны обесценивать свой опыт
остаются в Украине или работают в украинских компаниях/проектах, находясь за рубежом;
- имеют активную профессиональную занятость и хотели бы иметь больше ресурса для работы;
- переживают обострение конфликтов в семье или коллективе;
- из-за войны остаются в Украине, даже в относительно безопасных регионах, но продолжают жить в состоянии длительного стресса;
- ждут родных с фронта или плена.
Как работает проект
Проект предлагает:
- три месяца групповых сессий;
- онлайн формат и доступ к записям (возможность присоединиться отовсюду);
- одно занятие в неделю — выбирайте удобное время (будни или выходной);
- в группе до 60 участниц;
- работа с опытными украинскими психологами под супервизией международных экспертов.
Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте проекта по ссылке.
О проекте
Проект Regeneration создан по инициативе Фонда Елены Пинчук в 2022 году в партнерстве с ОО Институт Процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды.
Программа предлагает женщинам групповую психологическую поддержку, которая позволяет преодолеть эмоциональное истощение, восстановить внутреннее равновесие и найти силы для дальнейшей жизни.