Выпускникам медицинских вузов будут платить по 200 тыс. грн: какие условия

Правительство приняло решение о единовременных выплатах в размере 200 тыс. гривен для выпускников медицинских вузов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Финансовая поддержка молодых специалистов

На заседании правительства Шмыгаль отметил, что инициатива является частью политики государства, которая фокусируется на инвестициях в человеческий капитал наряду с безопасностью и обороной.

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— Кабмин одобряет постановление о введении единовременной выплаты для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий, — подчеркнул глава правительства.

Программа направлена на поддержку молодых специалистов и преодоление кадрового дефицита медиков в регионах, наиболее нуждающихся в медицинской помощи.

Как получить средства: условия

Ранее выпускникам, которые ехали работать в село, давали единовременную выплату — пять прожиточных минимумов.

Но теперь условия изменились. Чтобы получить выплаты, нужно устроиться на работу в сельской местности или на территории, где продолжаются боевые действия.

Должность должна быть в медучреждении, где на момент трудоустройства обеспеченность врачами — 75% или менее. Или нужно занять вакансию, указанную в официальном перечне вакансий на Едином государственном веб-портале.

Несмотря на то, что средняя зарплата в Украине в 2024 году выросла почти на четверть и теперь составляет около 21 500 грн, медики получают в среднем 16 850 грн.

В 2024 году медицинские университеты выпустили более 14 тыс. специалистов, но многих страна теряет из-за выезда за границу или службы в ВСУ, поэтому нехватка кадров все еще очень острая — особенно в прифронтовых регионах.

Источник: Денис Шмыгаль

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