Випускникам медичних вишів платитимуть по 200 тис. грн: які умови

Уряд ухвалив рішення про одноразові виплати у розмірі 200 тис. гривень для випускників медичних ЗВО.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Фінансова підтримка молодих спеціалістів

На засіданні уряду Шмигаль зазначив, що ініціатива є частиною політики держави, яка фокусується на інвестиціях в людський капітал поряд із безпекою та обороною.

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— Кабмін схвалює постанову про запровадження одноразової виплати для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій, — наголосив керівник уряду.

Програма спрямована на підтримку молодих спеціалістів і подолання кадрового дефіциту медиків у регіонах, що найбільше потребують медичної допомоги.

Як отримати кошти: умови

Раніше випускникам, які їхали працювати в село, давали одноразову виплату — п’ять прожиткових мінімумів.

Але тепер умови змінено. Щоб отримати виплати, потрібно влаштуватися на роботу в сільській місцевості або на території, де тривають бойові дії.

Посада має бути у медзакладі, де на момент працевлаштування забезпечення лікарями — 75% або менше. Або потрібно зайняти вакансію, зазначену в офіційному переліку вакансій на Єдиному державному вебпорталі.

Попри те, що середня зарплата в Україні у 2024 році зросла майже на чверть і тепер становить близько 21 500 грн, медики отримують у середньому 16 850 грн.

У 2024 році медичні університети випустили понад 14 тис. спеціалістів, але багатьох країна втрачає через виїзд за кордон або службу в ЗСУ, тож нестача кадрів усе ще дуже гостра — особливо в прифронтових регіонах.

Джерело: Денис Шмигаль

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