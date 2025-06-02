Скільки бомбардувальників у Росії: актуальні дані на момент операції Павутина

1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію під кодовою назвою Павутина, в результаті якої на чотирьох російських аеродромах було уражено понад 40 літаків.

Скільки у Росії залишилося літаків стратегічної авіації — читайте актуальні дані в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки літаків знищено у Росії

Генерал-лейтенант Василь Малюк повідомив, що СБУ здійснила унікальну спеціальну операцію в глибокому тилу РФ, завдавши успішних одночасних ударів по чотирьох військових аеродромах, де базувалася авіація ворога. В результаті виведено з ладу 41 стратегічний літак, зокрема: А-50У, Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160.

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Операція проводилася з використанням безпілотних літальних апаратів і стала знаковим прикладом високого рівня координації, технологічності та точності дій українських спецслужб.

Під час спецоперації СБУ було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ:

Оленья;

Іваново;

Бєлая;

Дягілєво.

За даними СБУ, орієнтовна вартість знищеної стратегічної авіації ворога — 7 млрд доларів США.

Скільки бомбардувальників залишилося у Росії та скільки було уражено

Авіаційний експерт та співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко у коментарі Фактам ICTV розказав, скільки стратегічних бомбардувальників знищено у Росії.

Типи літаків та їхній стан на момент атаки:

Ту-22М3 (є носієм ракет Х-22/3)

Загальна кількість — 56

У льотному стані — 32

Стан після атаки — частина уражена.

Ту-95МС (є носієм ракет Х-101/555/55)

Загальна кількість — 58

У льотному стані — 30

Стан після атаки — частина уражена.

Ту-160 (є носієм Х-101)

Загальна кількість — 13

У льотному стані — 6-7

Стан після атаки — можливе ураження.

А-50У

Загальна кількість — 7

У льотному стані — 7

Стан після атаки — підтверджено одне ураження.

Експерт зазначив, що втрата авіації, зокрема літаків А-50У, робить ситуацію для РФ вкрай складною.

А-50У — найдорожчі й найцінніші борти. Це летючий радар, без якого керування повітряними операціями стає дуже складним.

Літаків такого типу у РФ було 10, на момент атаки 3 вже було втрачено, залишалося 7. Після операції підтверджено одне ураження А-50У.

Ударів було завдано по літаках — носіях ракет, що регулярно застосовуються під час терористичних ударів Росії по тиловій Україні. Більша частина з них у РФ вже не виробляється, тобто їх нічим замінити.

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