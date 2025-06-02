Скільки бомбардувальників у Росії: актуальні дані на момент операції Павутина
1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію під кодовою назвою Павутина, в результаті якої на чотирьох російських аеродромах було уражено понад 40 літаків.
Скільки у Росії залишилося літаків стратегічної авіації — читайте актуальні дані в матеріалі Фактів ICTV.
Скільки літаків знищено у Росії
Генерал-лейтенант Василь Малюк повідомив, що СБУ здійснила унікальну спеціальну операцію в глибокому тилу РФ, завдавши успішних одночасних ударів по чотирьох військових аеродромах, де базувалася авіація ворога. В результаті виведено з ладу 41 стратегічний літак, зокрема: А-50У, Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160.
Операція проводилася з використанням безпілотних літальних апаратів і стала знаковим прикладом високого рівня координації, технологічності та точності дій українських спецслужб.
Під час спецоперації СБУ було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ:
- Оленья;
- Іваново;
- Бєлая;
- Дягілєво.
За даними СБУ, орієнтовна вартість знищеної стратегічної авіації ворога — 7 млрд доларів США.
Скільки бомбардувальників залишилося у Росії та скільки було уражено
Авіаційний експерт та співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко у коментарі Фактам ICTV розказав, скільки стратегічних бомбардувальників знищено у Росії.
Типи літаків та їхній стан на момент атаки:
- Ту-22М3 (є носієм ракет Х-22/3)
Загальна кількість — 56
У льотному стані — 32
Стан після атаки — частина уражена.
- Ту-95МС (є носієм ракет Х-101/555/55)
Загальна кількість — 58
У льотному стані — 30
Стан після атаки — частина уражена.
- Ту-160 (є носієм Х-101)
Загальна кількість — 13
У льотному стані — 6-7
Стан після атаки — можливе ураження.
- А-50У
Загальна кількість — 7
У льотному стані — 7
Стан після атаки — підтверджено одне ураження.
Експерт зазначив, що втрата авіації, зокрема літаків А-50У, робить ситуацію для РФ вкрай складною.
А-50У — найдорожчі й найцінніші борти. Це летючий радар, без якого керування повітряними операціями стає дуже складним.
Літаків такого типу у РФ було 10, на момент атаки 3 вже було втрачено, залишалося 7. Після операції підтверджено одне ураження А-50У.
Ударів було завдано по літаках — носіях ракет, що регулярно застосовуються під час терористичних ударів Росії по тиловій Україні. Більша частина з них у РФ вже не виробляється, тобто їх нічим замінити.