Скільки в Росії А-50 і як операція СБУ Павутина змінила розклад у повітрі

Спецоперація СБУ під назвою Павутина викликала широкий резонанс як у військових колах, так і на міжнародній арені.

За попередніми даними, було уражено понад 40 російських літаків на авіабазах — Бєлая, Дягілєво, Оленья, Іваново. Серед них — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

Факти ICTV дізнавалися, скільки літаків А-50 залишилося в Росії.

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Скільки літаків А-50 в Росії було до початку війни

А-50У — це модернізована версія літака А-50, який виконує роль “летючого радара”. Він оснащений потужною радіолокаційною системою, здатною виявляти повітряні, морські та наземні цілі на великих відстанях, а також координувати дії винищувачів і засобів ППО. Саме завдяки таким літакам можливе ефективне керування повітряними операціями в реальному часі на великій території.

На відміну від звичайних літаків, А-50У не призначений для безпосередньої участі в боях — його цінність у розвідці, контролі простору та командуванні. Без них координація дій авіації та оборони значно ускладнюється.

Ці повітряні командні пункти використовуються для виявлення та супроводу повітряних цілей, а також для наведення винищувачів, які завдають ракетних ударів по території України.

Окрім того, літаки А-50 здатні фіксувати цілі, що рухаються на низьких висотах, завдяки потужним радіолокаційним системам.

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, до початку повномасштабної війни Росія мала 10 літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 та А-50У, всі з яких перебували у льотному стані.

Скільки літаків А-50 втратила Росія під час війни

Протягом півтора місяця — 14 січня та 23 лютого 2024 року — українські сили знищили два російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

В результаті спецоперації СБУ Павутина підтверджене щонайменше одне ураження такого літака, що є суттєвою втратою для російських Повітряно-космічних сил.

Скільки літаків-розвідників А-50 залишилося в Росії після операції СБУ

– Росія мала 10 таких літаків, уже втратила 3. До моменту спецоперації Павутина в Росії залишалося 7 А-50У. Це найдорожчі та найцінніші борти в її авіації, — каже Романенко.

Авіаційний експерт зазначив, що удар було здійснено малокаліберними дронами. Хоча аеродромна інфраструктура не зазнала повного знищення, головною втратою для Росії стала втрата відчуття безпеки.

За словами експерта, у РФ дуже обмежена кількість авіабаз, здатних обслуговувати такі літаки. Це об’єкти з десятками тисяч квадратних метрів бетонного покриття та складною логістикою. Перемістити туди авіацію надзвичайно складно.

Навіть якщо частину літаків удасться евакуювати на інші бази, як-от Оленья, Моздок чи Сєришево (Українка), там вони також залишаються вразливими. Безпечних аеродромів більше не лишилося.

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