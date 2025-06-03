Меншає на 20-30 тис. щороку: Міносвіти про кількість випускників українських шкіл

Заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький повідомив, що кількість випускників українських шкіл зменшується на 20-30 тисяч щороку.

Тенденція тривалістю у 30 років

– У 2002 році зменшення кількості випускників було пов’язано з Чорнобилем, і відтоді ми щорічно втрачаємо 20-30 тисяч. Це свідчить про те, що у нас народжується менше дітей, – зазначив Винницький.

За його словами, що якби не війна в Україні, цьогоріч у країні було б приблизно 510 тисяч школярів 11 класу, тоді як наразі їх лише 360 000.

У 2025 році на національному мультипредметному тесті (НМТ) зареєструвалося 312 тис. осіб і близько 20 тис. складуть іспит за кордоном.

Зараз дивляться

– Коли дитина стає повнолітньою, вона сама вирішує, куди рухатися далі. Тож багато випускників складають НМТ за кордоном і вступають до українських вишів, – підсумував заступник міністра освіти.

Наслідки демографічної кризи

З кожним роком в Україні меншає кількість учнів у класах та скорочуються шкільні мережі в сільських районах.

Там, де ще десять років тому було кілька паралельних одинадцятих класів, нині залишився один.

Для самих випускників це створює парадоксальну ситуацію: з одного боку, зменшується конкуренція за місця у вишах, з іншого — зростає загроза нестачі можливостей у рідному місті чи селі.

Багато з них змушені шукати своє майбутнє в мегаполісах або за кордоном, що ще більше посилює міграційний відтік молоді та поглиблює демографічну кризу.

Це потребує термінових рішень. Держава має інвестувати в освіту, створювати можливості для молоді залишатися й реалізовувати себе вдома.

А суспільство — підтримувати молодих людей не лише словами, а й справами: через програми стажування, доступне житло, розвиток громад.

Випускники — це не просто майбутні абітурієнти. Це — нове покоління українців, яке має стати рушієм змін.

Джерело : Укрінформ

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