Более 40 экспертов и 500 участников: как прошел марафон MRKTNG MRTHN 2025

4 июня в Киеве состоялся марафон MRKTNG MRTHN Под солнцем инсайтов о маркетинге, коммуникациях и креативе MMR совместно с бизнес/медиахолдингом ekonomika+.

На одной сцене собрались более 40 экспертов — представителей ведущих брендов и агентств, которые обсудили: как удерживать внимание потребителя в условиях информационной перегрузки, как извлекать настоящие инсайты из контекста и превращать их в рабочие стратегии, и как не затеряться на маркетинговом поле. Среди экспертов была маркетинговый директор телеканалов ICTV и ICTV2 Полина Толмачева.

Что известно о MRKTNG MRTHN

Более 500 участников MRKTNG MRTHN и представителей маркетингового сообщества собрались в UNIT.City. Ведущими мероприятия были: Ирина Прокофьева — лицо 1+1 Марафон и специальный корреспондент ТСН. Тиждень, и Владимир Рабчун — ведущий телеканалов 1+1 Media.

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CEO & Co-founder агентства интернет-маркетинга Elit-Web Игорь Воловой, который и начал марафон, представил результаты исследования потребностей онлайн-покупателей.

О создании сервиса виртуальной примерки макияжа и цвета волос и бизнес-результатах рассказала Анна Гладиревская, руководитель направления digital-продуктов сети магазинов EVA и EVA.UA. По ее словам, сервис стал дополнением, а не заменой физической консультации, в то же время помог снизить нагрузку на консультантов.

Виктор Иванченко, руководитель Strategy & R&D холдинга Megapolis + вместе с Александрой Байдиковой, руководительницей креативного агентства холдинга Megapolis + рассказали о случаях, когда наружная реклама становилась частью городского пространства.

Маркетинг-директор Ощадбанка Сергей Грабчак рассказал о сотрудничестве банка с украинскими брендами: Litkovska, студией культуры и дизайна MAKHNO и ювелирным брендом Tsvite Teren.

Как рождаются инсайты и какие факторы на это влияют, обсудили директор по маркетингу AB InBev Efes Ukraine Виктория Шапронь, креативный директор Bickerstaff. 420 Дмитрий Лютый, креативный директор Saatchi & Saatchi Ukraine Сергей Белошицкий и Максим Незвиецкий, вице-директор по маркетингу сети мультимаркетов Аврора.

Также во время форума MRKTNG MRTHN выступили представители Вовков Да Винчи, 1 корпуса НГУ Азов, 20 отдельного полка беспилотных систем К-2.

Примерами того, как именно бренды влияли на аудиторию через проекты, поделились маркетолог Foundation Coffee Roasters Ольга Дивущак, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech Алина Смышляк-Борода, маркетинг-директор бренда Kachorovska Яна Меркотан, маркетинг-директор телеканалов ICTV и ICTV2 Полина Толмачева, CMO MEGOGO Валерия Толочина и Екатерина Захараш, corporate communications director L’Oreal Украина.

Награждение лучших маркетинговых проектов

На MRKTNG MRTHN также состоялось награждение лучших маркетинговых проектов X-RAY. Кроме того, на мероприятии организовали сбор для 5 ОШБр, розыгрыш мерча от бригады и подарки от ekonomika+.

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и онлайн-медиа mmr.ua благодарны партнерам: Ощадбанк, 1+1 media, Motorola, L’Oreal Украина, AB InBev Efes Украина, Taktika, Foundation Coffee Roasters, Моршинская, Lantmännen AХА, ALVIVA GROUP, Mer de Glace, Jack Daniel’, Украфлора, MAIKOFF.

Среди медиапартнеров: Promodo, ADV.EXPERT, Reclen media, БФК Gulliver, Infoviizion, BC media, ICTV, ICTV2, Мы Украина+, Киев 24, Прямой канал, РБК Украина, УНН, Коммерсант Украинский, Liga Zakon, HiTech. Expert, Главком, Деловая столица, xsport, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, 44.ua, Postfactum, Первый бизнес, TrueUA, Логист FM, Marketer.ua, Экономист, Founder, ШоТам, CASES, CIAU, Европейская Бизнес Ассоциация и АУБ.

Фото: MRKTNG MRTHN 2025

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