Понад 40 експертів та 500 учасників: як пройшов марафон MRKTNG MRTHN 2025

4 червня в Києві відбувся марафон MRKTNG MRTHN Під сонцем інсайтів про маркетинг, комунікації та креатив MMR спільно з бізнес/медіахолдингом ekonomika+.

На одній сцені зібралися понад 40 експертів — представників провідних брендів та агенцій, які обговорили: як утримувати увагу споживача в умовах інформаційного перевантаження, як витягати справжні інсайти з контексту і перетворювати їх на робочі стратегії та як не загубитися на маркетинговому полі. Серед експертів була маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

Що відомо про MRKTNG MRTHN

Понад 500 учасників MRKTNG MRTHN та представників маркетинг-спільноти зібралися в UNIT.City. Ведучими події були: Ірина Прокоф’єва — обличчя 1+1 Марафон та спеціальна кореспондентка ТСН. Тиждень, і Володимир Рабчун — ведучий телеканалів 1+1 Media.

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CEO & Co-founder агенції інтернет маркетингу Elit-Web Ігор Воловий, який і розпочав марафон, презентував результати дослідження потреб онлайн-покупців.

Про створення сервісу віртуальної примірки макіяжу та кольору волосся та бізнес-результати розповіла Анна Гладіревська, керівниця напряму digital-продуктів мережі магазинів EVA та EVA.UA. За її словами, сервіс став доповненням, а не заміною фізичної консультації, водночас допоміг знизити навантаження на консультантів.

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Маркетинг-директор Ощадбанку Сергій Грабчак розповів про співпрацю банку з українськими брендами: Litkovska, студією культури та дизайну MAKHNO та ювелірним брендом Tsvite Teren.

Як народжуються інсайти та які чинники на це впливають обговорили директорка з маркетингу AB InBev Efes Ukraine Вікторія Шапронь, креативний директор Bickerstaff.420 Дмитро Лютий, креативний директор Saatchi & Saatchi Ukraine Сергій Білошицький та Максим Незвієцький, віцедиректор з маркетингу мережі мультимаркетів Аврора.

Також під час форуму MRKTNG MRTHN виступали представники Вовків Да Вінчі, 1 корпусу НГУ Азов, 20 окремого полку безпілотних систем К-2.

Прикладами, як саме бренди впливали на аудиторію через проєкти, поділилися маркетолог Foundation Coffee Roasters Ольга Дівущак, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech Аліна Смишляк-Борода, маркетинг-директорка бренду Kachorovska Яна Меркотан, маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова, CMO MEGOGO Валерія Толочина та Катерина Захараш, corporate communications director L’Oreal Україна.

Нагородження найкращих маркетингових проєктів

На MRKTNG MRTHN також відбулося нагородження найкращих маркетингових проєктів X-RAY. Крім того, на заході організували збір для 5 ОШБр, розіграш мерч від бригади та подарунки від ekonomika+.

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та онлайн-медіа mmr.ua вдячні партнерам марафону: Ощадбанк, 1+1 media, Motorola, L’Oreal Україна, AB InBev Efes Україна, Taktika, Foundation Coffee Roasters, Моршинська, Lantmännen AХА, ALVIVA GROUP, Mer de Glace, Jack Daniel’, Украфлора, MAIKOFF.

Серед медіапартнерів: Promodo, ADV.EXPERT, Reclen media, БФК Gulliver, Infoviizion, BC media, ICTV, ICTV2, Ми Україна+, Київ 24, Прямий канал, РБК Україна, УНН, Комерсант Український, Liga Zakon, HiTech.Expert, Главком, Ділова столиця, xsport, Burda Media Ukraine, PaySpace Magazine, 44.ua, Postfactum, Перший бізнесовий, TrueUA, Логіст FM, Marketer.ua, Економіст, Founder, ШоТам, CASES, CIAU, Європейська Бізнес Асоціація та АУБ.

Фото: MRKTNG MRTHN 2025

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