МЗС закликає українців залишити Ізраїль та Іран: рекомендації на тлі ескалації

Міністерство закордонних справ України закликало громадян терміново покинути Ізраїль та Іран через небезпеку, спричинену збройним конфліктом між країнами.

Йдеться про безпрецедентне загострення ситуації на Близькому Сході, що вже призвело до жертв серед цивільного населення.

Рекомендації українцям від МЗС

У зовнішньополітичному відомстві наполегливо рекомендують українцям, які перебувають на території Ізраїлю та Ірану, якнайшвидше залишити регіон до стабілізації ситуації. Тим, хто не може виїхати, радять неухильно дотримуватися правил безпеки.

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Серед рекомендацій від МЗС України вказані наступні:

Зберігайте пильність: стежте за офіційними повідомленнями, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, негайно прямуйте в укриття.

Не виходьте без потреби: уникайте масових скупчень, зберігайте спокій.

Майте документи при собі: це допоможе швидше пройти перевірки або евакуацію.

Слідкуйте за оновленнями посольств: вони публікують інформацію про евакуаційні шляхи.

Українські посольства в обох країнах вже формують евакуаційні списки та шукають безпечні способи вивезення громадян. У разі небезпеки закликають звертатися до дипломатичних установ або телефонувати на цілодобову гарячу лінію МЗС за номером +38 044 238 15 88 або писати на електронну пошту cons_or@mfa.gov.ua.

Конфлікт на Близькому Сході

Ізраїль та Іран вже кілька днів обмінюються ракетними ударами. ЦАХАЛ звітує про удари по більш ніж 700 об’єктах в Ірані, включно з базами ракет та ядерною інфраструктурою.

У відповідь Іран випустив ракети по ізраїльських містах – Хайфі, Ашкелону та Тель-Авіву. У результаті обстрілів є загиблі та сотні постраждалих. Є повідомлення про влучання в житлові будинки та масштабні пожежі.

Джерело : МЗС

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