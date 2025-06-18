В Киеве 26 и 27 июня 2025 года состоится форум предпринимателей от Forbes Ukraine. Участников ждут выступления более 60 спикеров, а также 20 сессий и более 10 воркшопов.

Форум предпринимателей от Forbes Ukraine

26 июня — ваш ответ кризисам этого года. Ресурсы и решения во время войны: деньги, таланты, данные.

27 июня — бизнес-театр. Нецензурированные рассказы мастеров предпринимательства. О боли, преодолении и кайфе от бытия собой.

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Среди ключевых месседжей форума предпринимателей в 2025 году:

Идея как прорыв: как найти нишу, где нет конкуренции, и создать бизнес-модель, которую невозможно скопировать.

Ресурсы: системность управления, автоматизация рутины, сокращение расходов и другие источники повышения эффективности.

Команда: как создавать команды, играющие на опережение.

У гостей также будет возможность посетить воркшопы, чтобы перенять практические инструменты от экспертов и применить новые подходы в своем бизнесе. Программа включает, в частности:

Точки конкурентного преимущества: как сделать так, чтобы выбирали именно вас — Мария Миронюк, креативный директор, стратег и коуч в Myroniuk Consulting, Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting.

Описание бизнес-процессов как основа для систематизации бизнеса — Наталья Заверуха, автор книги Безконтрольные. Что нужно знать о бизнес-процессах.

Среди спикеров и участников форума: Владимир Поперешнюк, соучредитель группы компаний Nova (Новая почта); Лев Жиденко, соучредитель сети магазинов Аврора; Лидия Сметана, основательница бренда одежды One By One; Александр Губаренко, СЕО компании Spraga; Светлана Павелецкая, основательница интим-бутика N’joy; Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB; Елена Поликарчик, основательница White Dental Group, и другие.

Не упустите возможность услышать прорывные идеи, найти источники роста и переосмыслить свой бизнес на форуме предпринимателей от Forbes Ukraine. Билеты можно приобрести по ссылке.

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